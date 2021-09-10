Botafogo anuncia EstrelaBET como novo patrocinador até o final de 2021

Crédito: Reprodução/Twitter do Botafogo

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, a EstrelaBET, site especializado em apostas esportivas, como sua nova patrocinadora. A empresa, que pertence ao Grupo Stars, estampará sua marca nas mangas da camisa até o final de 2021.

- O Botafogo vive um momento de transformação interna e a nova forma de gerir o clube tem sido percebida e valorizada pelo mercado, atraindo grandes parceiros como o EstrelaBET. A força da nossa marca certamente vai alavancar os negócios da empresa nesse segmento em franco crescimento, que é o de apostas - destacou o CEO do Botafogo, Jorge Braga.A estreia do novo patrocinador será neste sábado, no duelo contra o Londrina, às 16h30, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A parceria também prevê a exploração de propriedades que vão desde a criação de conteúdos e plataformas digitais, ativações de marketing, geração de oportunidades nos mercados da plataforma do site em eventos relacionados ao Botafogo. O acordo contou com o apoio da agência Monday Marketing Esportivo.

Para o CEO da EstrelaBET, João Gercozzi, a parceria tem enorme potencial de alcance e divulgação da marca do Botafogo pelos meios digitais da EstrelaBET.

- Queremos explorar o entretenimento das apostas com a paixão do torcedor, que encontrará na EstrelaBET uma parceira para não só aumentar a adrenalina de cada jogo, mas que caminhará junto ao Botafogo - analisou João Gercozzi.