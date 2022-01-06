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Botafogo anuncia dois reforços: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Botafogo confirma as chegadas do atacante Vinícius Lopes, ex-Goiás, e do zagueiro Klaus, ex-Ceará; clube tem outros acordos encaminhados...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:31

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:31

Com o título da Série B, a diretoria do Botafogo tem o objetivo de montar uma equipe competitiva para não passar sustos na disputa do Brasileirão. Nesta nota, o LANCE! mostra tudo que acontece no mercado da bola no clube de General Severiano para 2022. A matéria será atualizada ao longo da temporada.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO
Vinícius Lopes: atacante assinou contrato de três anos.
Klaus: zagueiro assinou contrato de dois anos.
Lucas Mezenga: tem compra e permanência encaminhada junto ao Nova Iguaçu.
Kayque: terá o empréstimo renovado junto ao Nova Iguaçu até o Carioca.
Vitor Marinho e Vitinho: garotos foram adquiridos em definitivo.JOGADORES NA MIRA
Elkeson: atacante é o sonho da diretoria para 2022, apesar da dificuldade financeiras. Partes trabalham em uma contraproposta.
Breno: volante criado no Goiás está perto de reforçar o clube.
Luiz Otávio e Oliveira: o primeiro aguarda a definição financeira do Bahia para avaliar o futuro, enquanto o segundo teve a investida freada pelo Atlético-GO.
Erison: atacante ex-Brasil de Pelotas tem acerto encaminhado
Fabinho: volante ex-Ceará está perto de reforçar o clubeNÃO ROLOU
Matheus Vargas: Botafogo chegou a abrir negociações, mas meia preferiu renovar com o Fortaleza.
Chico: com sondagem do Alvinegro, meia renovou com o Juventude para 2022.QUEM SAIU
Pedro Castro: anunciado pelo Cruzeiro.
Jonathan Lemos: não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.
Marcelo Benevenuto: que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.
Rafael Navarro: foi anunciado pelo Palmeiras.
Ricardinho: foi anunciado como novo reforço do Paysandu.
Gilvan: foi anunciado pelo CRB.
Warley: com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.
Rafael Moura: sem bater metas, é outro que não fica para 2022.QUEM PODE SAIR
Kanu: atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.
Luís Oyama: há o interesse na permanência, mas a primeira proposta feita para o Mirassol, dono dos direitos econômicos, foi considerada muito baixa.
Barreto: Botafogo tem interesse na renovação do empréstimo junto ao Criciúma, mas ainda não deu nenhum tipo de resposta.
Marco Antônio: o Bahia faz jogo duro e as negociações pela renovação são complicadas.
TIME-BASE DE 2022​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Kayque, Romildo; Vinícius Lopes, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir
Crédito: ViníciusLopeseKlaus,doBotafogo(MontagemLANCE!;Reprodução/Botafogo

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