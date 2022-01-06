Botafogo anuncia dois reforços: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Com o título da Série B, a diretoria do Botafogo tem o objetivo de montar uma equipe competitiva para não passar sustos na disputa do Brasileirão. Nesta nota, o LANCE! mostra tudo que acontece no mercado da bola no clube de General Severiano para 2022. A matéria será atualizada ao longo da temporada.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO

Vinícius Lopes: atacante assinou contrato de três anos.

Klaus: zagueiro assinou contrato de dois anos.

Lucas Mezenga: tem compra e permanência encaminhada junto ao Nova Iguaçu.

Kayque: terá o empréstimo renovado junto ao Nova Iguaçu até o Carioca.

Vitor Marinho e Vitinho: garotos foram adquiridos em definitivo.JOGADORES NA MIRA

Elkeson: atacante é o sonho da diretoria para 2022, apesar da dificuldade financeiras. Partes trabalham em uma contraproposta.

Breno: volante criado no Goiás está perto de reforçar o clube.

Luiz Otávio e Oliveira: o primeiro aguarda a definição financeira do Bahia para avaliar o futuro, enquanto o segundo teve a investida freada pelo Atlético-GO.

Erison: atacante ex-Brasil de Pelotas tem acerto encaminhado

Fabinho: volante ex-Ceará está perto de reforçar o clubeNÃO ROLOU

Matheus Vargas: Botafogo chegou a abrir negociações, mas meia preferiu renovar com o Fortaleza.

Chico: com sondagem do Alvinegro, meia renovou com o Juventude para 2022.QUEM SAIU

Pedro Castro: anunciado pelo Cruzeiro.

Jonathan Lemos: não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.

Marcelo Benevenuto: que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.

Rafael Navarro: foi anunciado pelo Palmeiras.

Ricardinho: foi anunciado como novo reforço do Paysandu.

Gilvan: foi anunciado pelo CRB.

Warley: com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.

Rafael Moura: sem bater metas, é outro que não fica para 2022.QUEM PODE SAIR

Kanu: atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.

Luís Oyama: há o interesse na permanência, mas a primeira proposta feita para o Mirassol, dono dos direitos econômicos, foi considerada muito baixa.

Barreto: Botafogo tem interesse na renovação do empréstimo junto ao Criciúma, mas ainda não deu nenhum tipo de resposta.

Marco Antônio: o Bahia faz jogo duro e as negociações pela renovação são complicadas.

TIME-BASE DE 2022​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Kayque, Romildo; Vinícius Lopes, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.

DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir