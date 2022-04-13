Botafogo anuncia atacante Gustavo Sauer

O Botafogo anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Gustavo Sauer. O atleta estava no Boavista, de Portugal, e chega em definitivo com um contrato de três anos, renovável por mais um.> Botafogo fecha a contratação de Tchê Tchê e pode regularizar volante mesmo depois do fim da janela

Gustavo Sauer é mais um reforço da Era Textor no Botafogo. O jogador acertou a negociação com o clube carioca no último dia da janela de transferências. O Alvinegro desembolsou cerca de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) pela compra do atacante.

Aos 28 anos, o brasileiro Sauer marcou 10 gols e deu sete assistências em 31 jogos na atual temporada pelo Boavista. O jogador chega para ser uma opção no corredor direito do Botafogo, que hoje conta com Chay e Piazón.