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futebol

Botafogo anuncia atacante Gustavo Sauer

Atacante de 28 anos estava no Boavista, clube de Portugal, e assinou contrato com o Alvinegro por três anos
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LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 09:07

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:07

O Botafogo anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Gustavo Sauer. O atleta estava no Boavista, de Portugal, e chega em definitivo com um contrato de três anos, renovável por mais um.> Botafogo fecha a contratação de Tchê Tchê e pode regularizar volante mesmo depois do fim da janela
Gustavo Sauer é mais um reforço da Era Textor no Botafogo. O jogador acertou a negociação com o clube carioca no último dia da janela de transferências. O Alvinegro desembolsou cerca de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) pela compra do atacante.
Aos 28 anos, o brasileiro Sauer marcou 10 gols e deu sete assistências em 31 jogos na atual temporada pelo Boavista. O jogador chega para ser uma opção no corredor direito do Botafogo, que hoje conta com Chay e Piazón.
Crédito: GustavoSaueréonovoreforçodoBotafogo(Reprodução/Botafogo

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