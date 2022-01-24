Botafogo anuncia a renovação do volante Barreto

O Pitbull fica. O Botafogo anunciou a renovação de Barreto no começo da noite desta segunda-feira. O volante, campeão da Série B do Brasileirão no ano passado, fica no Alvinegro por mais dois anos. + Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova proposta

Barreto chegou no Alvinegro justamente para a disputa do Campeonato Brasileiro na última temporada e foi titular com Enderson Moreira na campanha. O treinador, inclusive, deu aval para a continuidade do volante.

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O Botafogo não desembolsou dinheiro para continuar com o jogador. O clube vai continuar com parte dos direitos econômicos do volante, enquanto o Criciúma, ex-clube do atleta, terá a maior parte da 'fatia'.

O jogador fez 31 partidas pelo Glorioso na última temporada. Ele retorna ao clube e será mais uma opção para o setor de volante, que já conta Fabinho, Breno, Kayque, Romildo e Guilherme Liberato.