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Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Matheus Frizzo

Jogador, que tem multa multa milionária, chega por empréstimo do Grêmio...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 17:58
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do meio-campista Matheus Frizzo. O jogador, que pertence ao Grêmio, chega ao clube de General Severiano por empréstimo válido até o fim da Série B, em dezembro. + Botafogo e Peaky Blinders? Preparador usa referência de série antes de jogoNa última temporada, Frizzo vestiu a camisa do Vitória, que disputou a Série B. No total, foram 17 partidas disputadas pelo clube baiano. O nome do aleta já saiu no Boletim Informativo Diário da CBF, portanto, ele já está regularizado para estrear com a camisa Alvinegra.
+ Bom passe, visão de jogo e multa milionária: conheça Matheus Frizzo
O Botafogo encara o Moto Club, do Maranhão, nesta quarta-feira, no estádio Castelão (MA), às 21h30. Matheus Frizzo viajou com a equipe e será opção para o técnico Marcelo Chamusca.

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