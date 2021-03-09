Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Matheus Frizzo

Na tarde desta terça-feira, o Botafogo anunciou a contratação do meio-campista Matheus Frizzo. O jogador, que pertence ao Grêmio, chega ao clube de General Severiano por empréstimo válido até o fim da Série B, em dezembro. + Botafogo e Peaky Blinders? Preparador usa referência de série antes de jogoNa última temporada, Frizzo vestiu a camisa do Vitória, que disputou a Série B. No total, foram 17 partidas disputadas pelo clube baiano. O nome do aleta já saiu no Boletim Informativo Diário da CBF, portanto, ele já está regularizado para estrear com a camisa Alvinegra.