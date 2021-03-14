Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Felipe Ferreira

Neste domingo, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Felipe Ferreira. O jogador é o nono reforço do Alvinegro para 2021 e chega por empréstimo da Ferroviária até o fim da temporada. > Chamusca revela que Botafogo busca laterais: 'Existe, sim uma carência'Após a saída de Bruno Nazário, o Botafogo conta hoje com Matheus Frizzo e Cesinha como jogadores de meio campo. Nas duas últimas partidas, no entanto, o atacante Marcinho, improvisado, cumpriu a função de meia central. Na última temporada, Felipe Ferreira trabalhou com Marcelo Chamusca, no Cuiabá. Na carreira, ele também soma passagens por Grêmio, Atlético Goianiense, Atlético Tubarão, FK Javon Ivanjica, Ferroviária, Taubaté, CRB e Vasco. O meia tem 16 gols marcados em 137 jogos disputados até aqui.