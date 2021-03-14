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futebol

Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Felipe Ferreira

Felipe Ferreira, que chega por empréstimo, é o nono reforço do Alvinegro para a temporada de 2021...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 12:25
Crédito: Felipe Ferreira já trabalhou com o treinador Marcelo Chamusca (Divulgação Site
Neste domingo, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Felipe Ferreira. O jogador é o nono reforço do Alvinegro para 2021 e chega por empréstimo da Ferroviária até o fim da temporada. > Chamusca revela que Botafogo busca laterais: 'Existe, sim uma carência'Após a saída de Bruno Nazário, o Botafogo conta hoje com Matheus Frizzo e Cesinha como jogadores de meio campo. Nas duas últimas partidas, no entanto, o atacante Marcinho, improvisado, cumpriu a função de meia central. Na última temporada, Felipe Ferreira trabalhou com Marcelo Chamusca, no Cuiabá. Na carreira, ele também soma passagens por Grêmio, Atlético Goianiense, Atlético Tubarão, FK Javon Ivanjica, Ferroviária, Taubaté, CRB e Vasco. O meia tem 16 gols marcados em 137 jogos disputados até aqui.

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