Botafogo anuncia a contratação do lateral-direito Daniel Borges

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito Daniel Borges. O jogador estava no Mirassol e chega ao Alvinegro Carioca por empréstimo até o fim do ano. Pelo clube paulista, ele marcou um gol em 14 partidas disputadas.

Minutos depois do anúncio, o nome de Daniel Borges foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o lateral-direito já está com a documentação regularizada para poder estrear pelo Botafogo.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo Daniel Borges é o 14º reforço do Botafogo para a temporada. Até aqui, além dele, o Alvinegro já contratou: o goleiro Douglas Borges; os laterais Jonathan e Rafael Carioca; os zagueiros Gilvan e Joel Carli; os meio-campistas Pedo Castro, Matheus Frizzo, Ricardinho, Felipe Ferreira e Marco Antônio; e os atacantes Chay, Marcinho e Ronald.

Além do Mirassol, clube com quem tem contrato até julho de 2022, e o CRB, onde trabalhou com Chamusca, o lateral-direito soma passagens por por América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Oeste, Ponte Preta e Vitória.

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Após a derrota para o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de ida da final da Taça Rio, o técnico Marcelo Chamusca admitiu a necessidade de reforços e garantiu que o Botafogo contrataria um lateral. Ele havia revelado, inclusive, que existiam algumas situações já encaminhadas.

- A diretoria, principalmente, está trabalhando para que a gente possa contratar jogadores. Todos entendem que existe uma necessidade. Quando o torcedor coloca a faixa ele tem razão porque precisamos qualificar nosso elenco. Muitos jogadores ainda estão disputando jogos no Estadual e tem compromissos a seguir, principalmente aqueles que a gente que vão elevar nosso nível de qualidade técnica. Tenha certeza que chegarão, em várias posições, quantificar melhor, como também qualificar, dar mais experiência - afirmou, em entrevista coletiva.