Botafogo anuncia a contratação do atacante Ronald

Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo

Com Marcelo Chamusca definido como treinador, o Botafogo vai acelerando o planejamento visando a próxima temporada. O clube de General Severiano anunciou, na manhã deste sábado, a contratação de Ronald, que chega após se destacar pelo Botafogo-SP na última Série B.

O atacante já tinha um pré-contrato assinado com o Alvinegro desde o começo do mês e, com uma negociação junto ao xará paulista, foi liberado para se apresentar ao Glorioso ainda em fevereiro. Desejo antigo do clube, Ronald assina um contrato válido por duas temporadas.

- É com grande satisfação que anunciamos o Ronald, nosso primeiro reforço para a temporada. Ele chega ciente dos nossos objetivos e com a promessa de muito trabalho para ajudar a realizá-los - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.