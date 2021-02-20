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Botafogo anuncia a contratação do atacante Ronald

Jogador é o primeiro reforço anunciado pelo Alvinegro visando a próxima temporada...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 12:48

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 12:48
Crédito: Divulgação / Twitter Botafogo
Com Marcelo Chamusca definido como treinador, o Botafogo vai acelerando o planejamento visando a próxima temporada. O clube de General Severiano anunciou, na manhã deste sábado, a contratação de Ronald, que chega após se destacar pelo Botafogo-SP na última Série B.
O atacante já tinha um pré-contrato assinado com o Alvinegro desde o começo do mês e, com uma negociação junto ao xará paulista, foi liberado para se apresentar ao Glorioso ainda em fevereiro. Desejo antigo do clube, Ronald assina um contrato válido por duas temporadas.
- É com grande satisfação que anunciamos o Ronald, nosso primeiro reforço para a temporada. Ele chega ciente dos nossos objetivos e com a promessa de muito trabalho para ajudar a realizá-los - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.
Ronald esteve nas instalações do Estádio Nilton Santos na última sexta-feira para realizar a bateria inicial de exames médicos e conhecer o ambiente. Com tudo certo, o atacante assinou o contrato e foi anunciado oficialmente.

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