Botafogo anuncia a contratação de Victor Sá, sexto reforço da 'Era Textor'

Victor Sá é do Botafogo. O clube anunciou a contratação do atacante via redes sociais na tarde deste sábado. O brasileiro estava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e retorna ao futebol brasileiro após passagens por LASK Linz-AUS e Wolfsburg-ALE.+ Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma

O Botafogo pagou 2,5 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões, na cotação atual) pela contratação de Victor Sá, que se torna o segundo reforço mais caro da história do clube - Patrick de Paula, também contratado recentemente, é o primeiro.

Ele assinou um contrato válido por três temporadas e renovável por mais uma. O brasileiro foi aprovado nos exames médicos e já treina com o elenco que será comandado por Luís Castro.

É a sexta contratação confirmada pelo Botafogo desde a chegada de John Textor como dono do clube. Antes dele, Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Luís Oyama e Patrick de Paula.