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Botafogo anuncia a contratação de Tchê Tchê, o 12º reforço da 'Era John Textor'

Botafogo adquiriu volante junto ao São Paulo por cerca de R$ 5 milhões; jogador atuou emprestado no Atlético-MG no ano passado e foi campeão do Brasileirão e Copa do Brasil...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:41
Piscou, contratou. O Botafogo anunciou a chegada de Tchê Tchê, ex-Atlético-MG, na noite desta quinta-feira. A contratação foi oficializada nas redes sociais e o jogador é o 12º reforço do Glorioso desde que John Textor adquiriu 90% da SAF do Alvinegro.+ Victor Cuesta é apresentado pelo Botafogo: 'Não tive a menor dúvida'
O Botafogo adquiriu o jogador de 29 anos junto ao São Paulo, clube que detinha os direitos econômicos, por cerca de R$ 5 milhões. O meio-campista assinou um contrato válido por três temporadas.
Tchê Tchê atuou em sete partidas na atual temporada pelo Atlético-MG, inclusive marcando um gol. No ano passado, foram 57 jogos, uma bola na rede e duas assistências - além dos títulos Mineiro, Brasileiro e da Copa do Brasil.
Além do volante, o Botafogo também já contratou, desde a chegada de Textor, Philipe Sampaio, Lucas Piazon, Renzo Saravia, Patrick de Paula, Luís Oyama, Victor Sá, Sebastian Joffre, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes e Victor Cuesta.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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