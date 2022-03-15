Botafogo anuncia a contratação de Saravia, a terceira na Era Textor

Renzo Saravia é jogador do Botafogo. Nesta terça-feira, o Glorioso anunciou a contratação do lateral-direito de 28 anos, aprovado nos exames médicos e que está livre no mercado. Assinado após um impasse entre clube e empresário do atleta, o contrato é válido até dezembro de 2022, com renovação automática por mais uma temporada - caso ele bata metas pré-estabelecidas. O Botafogo também informou que Saravia será apresentado em coletiva de imprensa virtual nesta quarta, no Estádio Nilton Santos. Formado no Belgrano, Saravia também atuou pelo Racing antes de ser negociado junto ao Porto. O lateral-direito atuou nas duas últimas temporadas pelo Internacional. Suas principais conquistas são o Campeonato Argentino (2019), pelo Racing e a Taça de Portugal (2020), pelo Porto. Saravia também soma convocações para a seleção de seu país.