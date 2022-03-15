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Botafogo anuncia a contratação de Saravia, a terceira na Era Textor

Aos 28 anos, lateral-direito argentino assinou um vínculo até dezembro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 11:44

Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:44

Renzo Saravia é jogador do Botafogo. Nesta terça-feira, o Glorioso anunciou a contratação do lateral-direito de 28 anos, aprovado nos exames médicos e que está livre no mercado. Assinado após um impasse entre clube e empresário do atleta, o contrato é válido até dezembro de 2022, com renovação automática por mais uma temporada - caso ele bata metas pré-estabelecidas. O Botafogo também informou que Saravia será apresentado em coletiva de imprensa virtual nesta quarta, no Estádio Nilton Santos. Formado no Belgrano, Saravia também atuou pelo Racing antes de ser negociado junto ao Porto. O lateral-direito atuou nas duas últimas temporadas pelo Internacional. Suas principais conquistas são o Campeonato Argentino (2019), pelo Racing e a Taça de Portugal (2020), pelo Porto. Saravia também soma convocações para a seleção de seu país.
IMBRÓGLIO ANTES DA ASSINATURA
Com acordo financeiro, Saravia chegou ao Rio de Janeiro no sábado para a realização de exames físicos - o Botafogo apenas assinaria o contrato após ter certeza que ele estivesse apto, como o L! publicou.
Os resultados do argentino até foram positivos, mas as negociações não avançaram no momento derradeiro porque o estafe do jogador pediu mudanças no contrato. Mas o imbróglio se resolveu, e o final foi feliz para Botafogo e lateral.
Saravia é o terceiro reforço anunciado desde a oficialização de John Textor como dono do Botafogo. Anteriormente, o zagueiro Philipe Sampaio e o meia-atacante Lucas Piazon já haviam sido confirmados pelo clube.
FICHA TÉCNICA​Renzo SaraviaNascido em 16/06/1993 - 28 anosAltura: 1,78m / 70KgNatural de Vila María, Argentina.Posição: Lateral-direitoClubes na carreira: Belgrado, Racing, Porto, Internacional e Botafogo.
Crédito: SaraviaéonovoreforçodoBotafogo(Foto:Divulgação/BotafogoFR

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