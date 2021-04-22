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futebol

Botafogo anuncia a contratação de Maca Lopez para o time feminino

A meio-campista de 35 anos soma passagens pela seleção peruana...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 15:47
Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação da meio-campista Maca Lopez para o time feminino. A jogadora de 35 anos tem passagens pela Seleção do Peru e o último time que defendeu foi o Sporting Cristal, do Peru. Pelas redes sociais, o Alvinegro comemorou a contratação.> Real Brasília x Botafogo; veja como foi a partida- Com passagens pela Seleção Peruana, Maca chegou para reforçar o Fogão na temporada 2021! Vamos juntas, Gloriosa!Maca chega como reforço para a temporada de 2021. Após conquistar o Campeonato Carioca, as Gloriosas estão em busca da primeira vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Na estreia, o Botafogo empatou sem gols contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, e, na ultima rodada, perdeu para o Real Brasília, fora de casa, por 1 a 0.
As Gloriosas voltam a campo no próximo domingo, diante do Corinthians, em São Paulo. A partida é valida pela terceira rodada do Brasileirão.

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