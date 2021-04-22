Botafogo anuncia a contratação de Maca Lopez para o time feminino

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação da meio-campista Maca Lopez para o time feminino. A jogadora de 35 anos tem passagens pela Seleção do Peru e o último time que defendeu foi o Sporting Cristal, do Peru. Pelas redes sociais, o Alvinegro comemorou a contratação.> Real Brasília x Botafogo; veja como foi a partida- Com passagens pela Seleção Peruana, Maca chegou para reforçar o Fogão na temporada 2021! Vamos juntas, Gloriosa!Maca chega como reforço para a temporada de 2021. Após conquistar o Campeonato Carioca, as Gloriosas estão em busca da primeira vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Na estreia, o Botafogo empatou sem gols contra o Bahia, no estádio Nilton Santos, e, na ultima rodada, perdeu para o Real Brasília, fora de casa, por 1 a 0.