Botafogo anuncia a contratação de Lucas Piazon, meia ex-Chelsea

O Botafogo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Lucas Piazon, meio-campista revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Chelsea-ING. O clube oficializou a chegada do jogador na tarde desta quinta-feira.O jogador de 28 anos chega por empréstimo junto ao Braga-POR até o fim do ano. O Botafogo vai assumir o pagamento dos salários do atleta e terá um valor de compra fixado ao final do contrato.