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futebol

Botafogo anuncia a contratação de Lucas Piazon, meia ex-Chelsea

Meio-campista chega por empréstimo até o fim do ano junto ao Braga, de Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 16:03

Publicado em 10 de Março de 2022 às 16:03

O Botafogo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Lucas Piazon, meio-campista revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Chelsea-ING. O clube oficializou a chegada do jogador na tarde desta quinta-feira.O jogador de 28 anos chega por empréstimo junto ao Braga-POR até o fim do ano. O Botafogo vai assumir o pagamento dos salários do atleta e terá um valor de compra fixado ao final do contrato.
Piazon foi um pedido de Luís Castro, técnico que está a caminho do Botafogo e aguarda o fim da temporada no Al-Duhail, do Qatar, para se apresentar no clube de General Severiano.
O meio-campista é o segundo jogador anunciado. Antes, o zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp-FRA, foi confirmado. O lateral-direito Renzo Saravia também tem conversas avançadas.
Crédito: (Divulgação/Braga

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