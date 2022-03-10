Botafogo anuncia a contratação de Lucas Piazon, meia ex-Chelsea

O Botafogo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Lucas Piazon, meio-campista revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Chelsea-ING. O clube oficializou a chegada do jogador na tarde desta quinta-feira.O jogador de 28 anos chega por empréstimo junto ao Braga-POR até o fim do ano. O Botafogo vai assumir o pagamento dos salários do atleta e terá um valor de compra fixado ao final do contrato.
Piazon foi um pedido de Luís Castro, técnico que está a caminho do Botafogo e aguarda o fim da temporada no Al-Duhail, do Qatar, para se apresentar no clube de General Severiano.
O meio-campista é o segundo jogador anunciado. Antes, o zagueiro Philipe Sampaio, ex-Guingamp-FRA, foi confirmado. O lateral-direito Renzo Saravia também tem conversas avançadas.