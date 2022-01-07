futebol

Botafogo anuncia a contratação de Fabinho, terceiro reforço de 2022

Volante de 35 trabalhou com Enderson Moreira no Ceará e assina por uma temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 17:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:58

Diante de todo o entusiasmo pela chegada de John Textor ao Rio de Janeiro, o Botafogo continua os trabalhos visando a temporada 2022. O clube anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira, a contratação de Fabinho, que estava no Ceará. O volante assina por uma temporada.+ Bandeira do Botafogo, fotos com torcedores e 20 reais: a chegada de John Textor ao Rio de Janeiro
O meio-campista trabalhou com Enderson Moreira no Vozão. Fabinho é primeiro volante e tem a marcação como ponto forte. Além do Alvinegro, ele também atuou por Camboriú, Campinense, Baraúnas, América-RN e Internacional.
Fabinho é o terceiro reforço confirmado pelo Botafogo para 2022. Antes, Klaus e Vinícius Lopes - que, inclusive, foram apresentados nesta sexta-feira - foram confirmados pelo clube.
Os próximos anúncios devem ser de Breno, ex-Goiás, e Erison, ex-Brasil de Pelotas, que também têm acordos encaminhados para defender a equipe da Estrela Solitária em 2022.
Crédito: FabinhoéonovojogadordoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

