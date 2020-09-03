Botafogo anuncia a contratação de Carlos Rentería

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo tem um reforço confirmado. Após a saída de Alex Santana, o clube de General Severiano foi ao mercado internacional e confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do colombiano Carlos Rentería, de 25 anos.

O colombiano, por estar livre no mercado desde o começo do ano, pode chegar ao Alvinegro fora do período de janela de transferências internacionais. O último clube de "Neneco", como é conhecido, foi o Tolima. Ele realizou exames e foi aprovado pelo departamento médico do Botafogo.

Na Colômbia, Paulo Autuori, atual treinador do Botafogo, viu Carlos Renteria jogar. Sob o comando do Atlético Nacional, o técnico conheceu o volante e deu aval ao Alvinegro, que negociou a contratação. O clube brasileiro terá 80% dos direitos econômicos do jogador, que assinou por dois anos.