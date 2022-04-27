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futebol

Botafogo anuncia a contratação de atacante para o time sub-20

Botafogo confirmou chegada de Sérgio Mendonça, ex-Maricá, que assinou por quatro anos...
LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 17:35

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 17:35

Mais uma chegada! O Botafogo anunciou, na tarde desta quarta-feira, a contratação de Sérgio Mendonça para a equipe sub-20. O atacante de 18 anos estava na equipe principal do Maricá FC e assinou um contrato válido até o fim de 2024.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo
– Estou muito feliz e motivado pela oportunidade gigante que estou recebendo, de estar vestindo a camisa de um dos maiores clubes do Brasil, que meu avô é torcedor inclusive. Agora, depois de assinar, fico muito mais empolgado para treinar e estrear logo para poder, quem sabe, subir para o profissional e dar alegrias para essa torcida gloriosa - vibrou o atacante, em entrevista ao site oficial do Botafogo.
Essa é a sétima contratação feita pelo Glorioso para o time sub-20 desde a chegada de John Textor. Antes, Tomate, Peloggia, Sapata, Léo Pedro, Brendon e João Felipe haviam sido confirmados pelo Alvinegro.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
– Estamos muito satisfeitos com a chegada desse novo atleta, que está ainda em seu primeiro ano na categoria Sub-20 mas já tem experiência em partidas oficiais. Gostaria de exaltar o trabalho do nosso departamento de captação, do coordenador Humberto Moreira e do ex-atleta do clube André Silva, que tem um trabalho de excelência e fez com que nosso Sub-20 se reforçasse mais uma vez - comemorou Tiano Gomes, gerente da base do Botafogo.
Crédito: SérgioMendonçaédoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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