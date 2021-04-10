Botafogo analisa a possibilidade de criação de uma marca própria e a renovação com a Kappa

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Na noite deste sábado, o Botafogo, por meio de uma nota oficial, informou que atravessa um período de revisão de todos os contratos de licenciamento. Segundo o Alvinegro, esta medida busca "melhores resultados, maior gestão e controle mais aderente com o novo posicionamento do clube". Dessa forma, entre as reavaliações em curso, está "a definição da estratégia de material esportivo".

Ainda segundo o clube, o Departamento de Negócios, junto ao CEO Jorge Braga, analisa algumas oportunidades. Dentre elas, estão empresas com ação internacional, a possibilidade de criação de uma marca própria e a renovação com a Kappa. Abaixo, confira a nota oficial do Botafogo.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo"O Botafogo atravessa um período de revisão de todos os contratos de licenciamento em busca de melhores resultados, maior gestão e controle mais aderente com o novo posicionamento do Clube. Entre as reavaliações em curso estão as relacionadas às receitas e resultados, como a definição da estratégia de material esportivo.