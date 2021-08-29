Botafogo analisa a contratação de Ari, atacante naturalizado russo

Crédito: Divulgação/FC Krasnodar

O Botafogo monitora a contratação de Ari, experiente centroavante que está livre no mercado. Ari deseja retornar ao seu país de origem após atuar por doze anos no futebol europeu. A informação é do jornalista Wellington Arruda, via Twitter.

> Confira a tabela e os jogos da Série BAri começou sua carreira profissional atuando pelo Fortaleza e, após uma temporada, se transferiu para o futebol europeu. O atacante tem doze anos atuando na Europa e, após apresentar boas atuações no futebol da Rússia, foi naturalizado russo para defender a seleção do país.