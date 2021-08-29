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futebol

Botafogo analisa a contratação de Ari, atacante naturalizado russo

Experiente centroavante está sem clube e deseja voltar ao Brasil...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 17:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 17:28
Crédito: Divulgação/FC Krasnodar
O Botafogo monitora a contratação de Ari, experiente centroavante que está livre no mercado. Ari deseja retornar ao seu país de origem após atuar por doze anos no futebol europeu. A informação é do jornalista Wellington Arruda, via Twitter.
> Confira a tabela e os jogos da Série BAri começou sua carreira profissional atuando pelo Fortaleza e, após uma temporada, se transferiu para o futebol europeu. O atacante tem doze anos atuando na Europa e, após apresentar boas atuações no futebol da Rússia, foi naturalizado russo para defender a seleção do país.
Na Europa, Ari jogou por clubes como Kalmar (SUE), AK Alkmaar (HOL), Spartak Moscou (RUS), Krasnodar (RUS) e Lokomotiv Moscou (RUS). Em sua última temporada, Ari marcou dois gols em 13 partidas atuando pelo Krasnodar. O jogador, de 35 anos, está sem clube e pretende voltar ao Brasil.

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