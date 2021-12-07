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Botafogo: amistoso de Loco Abreu x Túlio terá pré-jogo de artistas com time de Felipe Neto

Partida entre influenciadores e artistas contra a FM O Dia será antes de jogo festivo entre os dois ídolos do Alvinegro no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 07:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 07:00

O fim de ano do Botafogo será marcado por festa. O evento "Natal Solidário", no Estádio Nilton Santos neste sábado, terá uma série de eventos - o carro-chefe será um amistoso entre as equipes de Túlio Maravilha x Loco Abreu. Antes, haverá uma partida entre artistas e influenciadores com um time liderado por Felipe Neto, youtuber e torcedor do Alvinegro.+ Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar
O time contará com uma série de artistas e influenciadores digitais ligados ao Alvinegro e vai enfrentar uma equipe formada por funcionários e convidados da FM O Dia, que patrocina o evento. Este jogo está marcado para às 16, antes da bola rolar para o amistoso entre Túlio e Loco.
Alguns dos artistas confirmados para a partida são Suel, Marcelo Adnet, MC G15, Gaab, MC Marcinho e Helio de La Peña. A atriz Juliana Paiva será a embaixadora do evento.
O evento também contará com um show no Setor Leste e a chegada de um Papai Noel. Todo o valor arrecado com a partida e os cachês das apresentações serão doadas para instituições de caridade com a intenção de comprar brinquedos para crianças, como o LANCE! apurou. A The Entertainment está por trás da organização.
Crédito: FelipeNetoétorcedordoBotafogo(Foto:VítorSilva/SSPress/Botafogo

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