Botafogo alcança marca de 25 mil sócios-torcedores

O Botafogo chegou à marca de 25 mil sócios-torcedores na manhã desta segunda-feira. A empolgação pela reconstrução que o Alvinegro passa fora de campo e a vitória por 3 a 1 diante do Ceará, no domingo, impulsionaram o programa "Camisa 7" nos últimos dias: foram cerca de novos mil associados em 24 horas.+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo

O clube anunciou que vai liberar a venda/check-in de ingressos para a partida contra o Juventude, no dia 1º de maio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, de forma antecipada aos sócios nesta terça-feira.

A ação também impulsionou e empolgou torcedores nas redes sociais. Vale lembrar que o Botafogo teve um dos dez maiores públicos da história do Estádio Nilton Santos na estreia do Brasileirão, contra o Corinthians.

E foi justamente na época por procura de ingressos para o duelo contra o Timão que o programa "Camisa 7" passou por outro 'boom': o Botafogo ganhou 2 mil sócios no começo do mês, dias antes do duelo contra o Corinthians.

Portanto, o Glorioso teve um aumento de praticamente 3 mil associados apenas em abril. O clube alcançou a marca de 25 mil sócios-torcedores, o maior número do programa "Camisa 7" em 2022.