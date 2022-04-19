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futebol

Botafogo alcança marca de 25 mil sócios-torcedores

Botafogo tem crescimento de quase 1000 sócios de segunda para terça-feira; ingressos antecipados para partida contra o Juventude, pelo Brasileirão, são atrativo...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 13:33

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:33

O Botafogo chegou à marca de 25 mil sócios-torcedores na manhã desta segunda-feira. A empolgação pela reconstrução que o Alvinegro passa fora de campo e a vitória por 3 a 1 diante do Ceará, no domingo, impulsionaram o programa "Camisa 7" nos últimos dias: foram cerca de novos mil associados em 24 horas.+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo
O clube anunciou que vai liberar a venda/check-in de ingressos para a partida contra o Juventude, no dia 1º de maio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, de forma antecipada aos sócios nesta terça-feira.
A ação também impulsionou e empolgou torcedores nas redes sociais. Vale lembrar que o Botafogo teve um dos dez maiores públicos da história do Estádio Nilton Santos na estreia do Brasileirão, contra o Corinthians.
E foi justamente na época por procura de ingressos para o duelo contra o Timão que o programa "Camisa 7" passou por outro 'boom': o Botafogo ganhou 2 mil sócios no começo do mês, dias antes do duelo contra o Corinthians.
Portanto, o Glorioso teve um aumento de praticamente 3 mil associados apenas em abril. O clube alcançou a marca de 25 mil sócios-torcedores, o maior número do programa "Camisa 7" em 2022.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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