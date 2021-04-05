Botafogo afirma que vai reavaliar continuidade de esportes que não sejam autossustentáveis

"O Botafogo está trilhando, em 2021, um caminho sólido de alinhamento às melhores práticas de Governança Corporativa para reposicionar a marca, resgatar a autoestima do torcedor, equilibrar as finanças e garantir a mais alta competitividade esportiva dentro de uma nova realidade. Na esteira deste propósito, é imperioso salientar que são necessárias mudanças firmes no modelo de gestão atual, invariavelmente acompanhadas por rupturas na cultura interna e na dinâmica do processo decisório. O movimento de profissionalização nos clubes é irreversível. Tendo como referências instituições esportivas que reconhecidamente obtiveram sucesso no cenário nacional e internacional, o Botafogo está desenvolvendo uma nova forma de gestão, rompendo com seus próprios paradigmas. Há um esgotamento no atual modelo, marcado por decisões por impulsos, emoções e investimentos sem pragmatismo, que impactaram frontalmente nos resultados dentro e fora de campo. A bola não entra por acaso. Está em curso uma reformulação administrativa, econômico-financeira e organizacional do Botafogo. Nesta fase inicial, o Presidente Durcesio Mello e o CEO Jorge Braga estão imersos na avaliação interna da estrutura funcional — incluindo uma análise sobre o potencial de performance do profissionais e necessidades — e no desenvolvimento do plano estratégico, balizados por uma abordagem espartana e conscienciosa. O Projeto de Orçamento e todas as demais despesas estão sendo revisados considerando o princípio do orçamento base zero e precisarão ser readequados a novos parâmetros, coerentes à política de austeridade que entrará em vigor. Baseado nesta premissa, cabe informar que está sendo reavaliada a continuidade de modalidades esportivas e outras atividades que não sejam autossustentáveis. Ao longo desse processo, é importante que o torcedor entenda que os efeitos esperados pelas novas medidas não virão em sua maioria no curto prazo, embora seja absolutamente compreensível a ânsia por títulos e resultados imediatos. O Botafogo irá atravessar um período de necessárias transformações para retomar a sua pujança institucional e esportiva. Com responsabilidade, transparência, gestão e saneamento financeiro — o que permitirá ao Clube resgatar sua credibilidade e valorizar seus ativos aos investidores — a instituição se tornará mais atraente".