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Botafogo aceita proposta de empresários por renovação de Rafael Navarro, e dirigente se anima

Eduardo Freeland, em entrevista à "BotafogoTV", revelou que aceitou pedidas feitas pelos representantes do atacante e agora aguarda retorno por um novo contrato...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 12:59

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 12:59

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A animação no Botafogo aumentou em relação a Rafael Navarro. O atacante, que tem contrato com o clube apenas até dezembro de 2021 e já pode assinar um pré-contrato com outras equipes, recebeu interesse de clubes europeus na última janela de transferências, mas nada oficial chegou ao clube.
+ ​Negociação de Rafael demanda R$ 1 milhão em luvas, e Botafogo tenta diminuir valor com ações comerciais
Enquanto isso, o Alvinegro tenta estender o vínculo do jogador de 21 anos. As conversas estão complicadas, mas uma reviravolta pode marcar o negócio: quem garante isto é Eduardo Freeland, diretor de futebol do clube, que afirmou que a diretoria aceitou as exigências feitas pelos representantes do atacante.
– O Botafogo tem total interesse na renovação do atleta, ele e os representantes já sabem, estamos conversando desde março. Nas últimas semanas nós aceitamos uma proposta vinda deles, nós fizemos esse esforço. A gente tem que ter responsabilidade pelos limites orçamentários, e agora estamos aguardando o retorno. Estamos acreditando muito que seja possível essa renovação - afirmou, à "BotafogoTV".Recentemente, o Alvinegro apresentou novos números financeiros a Navarro. Os agentes do atacante ainda não retornaram com uma resposta. O clube entende que o atacante, pela margem de evolução e valor de mercado, pode demandar um esforço acima do teto.
Rafael Navarro é o jogador com mais participações diretas para gol na Série B do Brasileirão, 13 ao todo: sete gols e seis assistências.

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