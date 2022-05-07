Botafogo abre venda para o público geral para partida contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil

Os ingressos para o jogo entre Botafogo e Ceilândia, pela Copa do Brasil, já estão disponíveis no site www.botafogo.com.br/ingresso. No primeiro confronto, o Alvinegro goleou por 3 a 0, trouxe para o Rio de Janeiro uma boa vantagem e tem a classificação encaminhada para as oitavas de final da competição. + Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

A partir deste duelo, os botafoguenses terão mais facilidade para adquirir os bilhetes. Agora, a opção de pagar pelo PIX aparece como forma de pagamento ao final do processo de compra.Botafogo x CeilândiaData-Hora: 12/05 (Quinta-feira), às 21h30Estádio: Estádio Nilton SantosCarga disponibilizada: 42.000 ingressosAbertura dos portões: 19h30

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Ceilândia)

(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)

VALORES DOS INGRESSOS:

SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$60Meia – R$30

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)

Inteira – R$20Meia – R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR NORTE – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO NORTE)

Inteira – R$20Meia – R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira – R$80Meia – R$40

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

SETORES OESTE SUPERIOR A E B – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO SETOR OESTE)

Inteira – R$20Meia – R$10

Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)

TRIBUNA DE HONRA

Inteira – R$320Meia – R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)

CAMAROTES

Para adquirir um camarote com 16 ou 20 lugares por temporada ou por jogo avulso, entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

SETOR SUL – VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)

Inteira – R$20Meia – R$10

PONTOS DE VENDA FÍSICA

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)– Sábado (07/05): 10h às 17h– Domingo (08/05): 10h às 17h– Segunda (09/05): 10h às 17h– Terça (10/05): 10h às 17h– Quarta (11/05): 10h às 17h

General Severiano– Sábado (07/05): 10h às 17h– Domingo (08/05): 10h às 17h– Segunda (09/05): 10h às 17h– Terça (10/05): 10h às 17h– Quarta (11/05): 10h às 17h

Loja Cariocas FC (Via Park Shopping – Barra da Tijuca)– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h

Loja Cariocas FC (Carioca Shopping – Vila da Penha)

– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h

Loja Torcedor Carioca(Rio Office & Mall – Jacarepaguá)– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 19h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.

TORCIDA VISITANTE

Informações serão divulgadas em breve.