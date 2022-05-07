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Botafogo abre venda para o público geral para partida contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil

Após golear no jogo de ida, Alvinegro tem boa vantagem e praticamente encaminhou sua classificação para as oitavas de final...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 15:19
Os ingressos para o jogo entre Botafogo e Ceilândia, pela Copa do Brasil, já estão disponíveis no site www.botafogo.com.br/ingresso. No primeiro confronto, o Alvinegro goleou por 3 a 0, trouxe para o Rio de Janeiro uma boa vantagem e tem a classificação encaminhada para as oitavas de final da competição. + Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil
A partir deste duelo, os botafoguenses terão mais facilidade para adquirir os bilhetes. Agora, a opção de pagar pelo PIX aparece como forma de pagamento ao final do processo de compra.Botafogo x CeilândiaData-Hora: 12/05 (Quinta-feira), às 21h30Estádio: Estádio Nilton SantosCarga disponibilizada: 42.000 ingressosAbertura dos portões: 19h30
SETORES EM FUNCIONAMENTO:
Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Ceilândia)
(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)
VALORES DOS INGRESSOS:
SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)
Inteira – R$60Meia – R$30
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)
Inteira – R$20Meia – R$10
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR NORTE – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO NORTE)
Inteira – R$20Meia – R$10
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)
Inteira – R$80Meia – R$40
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETORES OESTE SUPERIOR A E B – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO SETOR OESTE)
Inteira – R$20Meia – R$10
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$3Plano Preto – R$8Plano Branco – R$10Plano BNC (Legado) – R$10Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
TRIBUNA DE HONRA
Inteira – R$320Meia – R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.
Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)
CAMAROTES
Para adquirir um camarote com 16 ou 20 lugares por temporada ou por jogo avulso, entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]
SETOR SUL – VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)
Inteira – R$20Meia – R$10
PONTOS DE VENDA FÍSICA
Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)– Sábado (07/05): 10h às 17h– Domingo (08/05): 10h às 17h– Segunda (09/05): 10h às 17h– Terça (10/05): 10h às 17h– Quarta (11/05): 10h às 17h
General Severiano– Sábado (07/05): 10h às 17h– Domingo (08/05): 10h às 17h– Segunda (09/05): 10h às 17h– Terça (10/05): 10h às 17h– Quarta (11/05): 10h às 17h
Loja Cariocas FC (Via Park Shopping – Barra da Tijuca)– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h
Loja Cariocas FC (Carioca Shopping – Vila da Penha)
– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h
Loja Torcedor Carioca(Rio Office & Mall – Jacarepaguá)– Sábado (07/05): 12h às 19h– Domingo (08/05): 12h às 19h– Segunda (09/05): 12h às 19h– Terça (10/05): 12h às 19h– Quarta (11/05): 12h às 19h
GRATUIDADE
Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.
Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.
ESTACIONAMENTO
O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 19h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.
TORCIDA VISITANTE
Informações serão divulgadas em breve.
Crédito: BotafogoconstruiuumaboavantagemparaosegundojogocontraoCeilândia(Foto:VítorSilva/Botafogo

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