Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra o Madureira; veja preços e como comprar

Torcedores do Botafogo já podem garantir entradas para a partida contra o Madureira, na próxima quinta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, às 18h. O clube divulgou na tarde desta segunda-feira que os ingressos para o duelo há estão disponíveis.+ Botafogo não se resolve internamente, e negociações com Elkeson ficam travadas

Quem é sócio Camisa7 já pode realizar check-in na plataforma. O site botafogo.com.br/ingresso também já está disponível para a compra dos bilhetes. As vendas físicas se iniciam nesta terça-feira.

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A carga máxima disponibilizada para o jogo é de 4.999 ingressos. Com objetivo de evitar prejuízos, o clube abriu apenas dois setores do estádio - Leste Inferior e Sul, para a torcida visitante. Os preços vão de R$ 30 a R$ 60.PREÇOS:

Leste Inferior (Botafogo)​Inteira - R$60Meia - R$30

Sócios-proprietários - Check-in GrátisPlano Glorioso – Check in GrátisPlano Cria - Check in GrátisPlano Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor e Sócio-proprietário – R$20 (Venda somente na hora)

Sul (Madureira)​​Inteira - R$60Meia - R$30

POSTOS DE VENDA FÍSICA​Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte) - Terça (01/02): 10h às 13h e 14h às 17h - Quarta (02/02): 10h às 13h e 14h às 17h

General Severiano - Terça (01/02): 10h às 13h e 14h às 17h - Quarta (02/02): 10h às 13h e 14h às 17h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste)- Quinta (03/02): 10h às 18h45