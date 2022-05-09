futebol

Botafogo abre venda de ingressos para jogo contra Fortaleza aos sócios

No embalo da vitória contra o Flamengo, diretoria disponibiliza entradas para partida do próximo domingo, pelo Brasileirão...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 16:20
No embalo da vitória sobre o Flamengo, o Botafogo abriu a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, pela 6ª rodada do Brasileirão, na tarde desta segunda-feira. Os ingressos estão disponíveis apenas para os sócios-torcedores por enquanto.+ VÍDEO: Torcida do Botafogo grita 'torcida de teatro' em direção a do Flamengo após vitória
A diretoria, inclusive, colocou promoções aos associados do "Camisa 7". Os preços para os sócios-torcedores vão de R$ 5 a R$ 30. Os preços das vendas gerais estão entre R$ 15 e R$ 80. Os valores não incluem a Tribuna de Honra, que contém um serviço diferente das arquibancadas.
A carga total de ingressos é de 42.000 lugares no Estádio Nilton Santos. A expectativa da diretoria é por mais um bom público. A média do Botafogo no Brasileirão tem sido de mais de 35.000 pessoas por partida em casa.
Os ingressos para o público geral começam na quarta-feira. Enquanto isso, apenas sócios-torcedores podem comprar os ingressos na plataforma do "Camisa 7" e site da Voucher Seguro.PREÇOS
.SETOR LESTE INFERIOR: (inteira - R$60 | meia - R$30)
Plano Glorioso – Check in Grátis Planos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30
SETOR LESTE SUPERIOR: (inteira: R$30 | meia: R$15)
Plano Glorioso – Check in Grátis Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis Plano Alvinegro – R$5Plano Preto – R$10Plano Branco – R$15
SETOR OESTE INFERIOR: (inteira: R$80 | meia: R$40)
Plano Glorioso – Check in Grátis Planos Cria e Cria+ – Check in Grátis Plano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20
SETOR NORTE - INICIALMENTE BLOQUEADO
Inteira - R$30Meia - R$15
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$5Plano Preto – R$10Plano Branco – R$15Plano BNC (Legado) – R$15
TRIBUNA DE HONRA
Inteira - R$320Meia - R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada
SETOR SUL - VISITANTE
Inteira - R$30Meia - R$15
Crédito: TorcidadoBotafogonoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

