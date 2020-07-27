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futebol

Boselli passa por cirurgia e não tem prazo para voltar ao Corinthians

Argentino foi submetido a uma cirurgia na face na manhã desta segunda-feira após se chocar com jogador do Oeste no último domingo e está fora da fase final do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 12:40

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:40

Crédito: Boselli teve uma fratura na face no último domingo e não tem previsão de volta (Imagem: Reprodução/Premiere
Na manhã desta segunda-feira, Boselli foi submetido a uma cirurgia na face, após fraturar o local ao se chocar com o zagueiro do Oeste, no último domingo, na Arena Barueri. O procedimento foi considerado bem sucedido, mas o jogador ficará fora de combate por tempo indeterminado e consequentemente desfalcará o time de Tiago Nunes nas quartas do Paulistão.Aos 34 minutos do primeiro tempo, na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, o atacante argentino sofreu o choque de cabeça e imediatamente caiu no gramado e levou a mão ao rosto, a gravidade da lesão fez com que precisasse ser substituído por Mateus Vital. Em seguida o atleta foi levado para hospital São Luiz, do Morumbi, onde foi internado para a cirurgia desta manhã.
O procedimento foi realizado pelo Dr. Marcos Pitta, cirurgião buco-maxilo-facial e acompanhado pelo Dr. Ivan Grava, do Departamento Médico do Corinthians. Segundo o comunicado do clube, Boselli terá alta no final desta tarde, mas não tem previsão de retorno às atividades no CT Joaquim Grava. Dessa forma, o argentino deve ficar fora das próximas fases, caso o Timão avance no Paulista.No meio desta semana, ainda sem data marcada, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelas quartas de final do estadual. O confronto único será realizado em local a ser definido, caso os times empatem no tempo normal, o classificado para a semifinal será decido na disputa por pênaltis.
Sem Boselli, a diretoria do Timão corre para regularizar a situação de Jô na CBF, já que é o único centroavante do elenco corintiano. Ainda há a necessidade do envio da documentação por parte do Nagoya Grampus-JAP, ex-clube de Jô. Caso o nome do atacante não apareça no BID, ele não poderá ser inscrito nesta fase do Paulistão. Nos últimos dois jogos ele já ficou fora pelo mesmo motivo.
Confira a nota oficial enviada pelo Corinthians:
Na manhã desta segunda-feira (27), foi realizada com sucesso o procedimento cirúrgico do atacante Mauro Boselli, pelo Dr. Marcos Pitta, cirurgião buco-maxilo-facial, no Hospital São Luiz, do Morumbi.
A cirurgia foi acompanhada pelo Dr. Ivan Grava, do Departamento Médico do Corinthians.
O atleta terá alta no final da tarde de hoje sem retorno previsto para as atividades no CT Dr. Joaquim Grava.

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