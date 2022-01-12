Boschilia testa negativo para Covid-19 e se junta ao elenco do Inter

O técnico Alexander Medina ganhou um ‘reforço’ para o início dos trabalhos. Trata-se de Boschilia, que testou negativo para Covid-19 e foi liberado pelo departamento médico.

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Na apresentação do elenco para a pré-temporada, o meia queixou-se de sintomas de gripo e por isso realizou testes para o coronavírus.

Agora, a tendência é que o jogador entre no ritmo dos companheiros e fique apto para pegar mais pesado nos treinos de Medina.

Calendário

O primeiro jogo do Internacional será pelo Gauchão. O rival é o Juventude, mas o confronto não tem data para ocorrer.