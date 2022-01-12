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futebol

Boschilia testa negativo para Covid-19 e se junta ao elenco do Inter

Atleta apresentou sintomas de gripe e foi afastado do elenco de Alexander Medina...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 15:31

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 15:31

O técnico Alexander Medina ganhou um ‘reforço’ para o início dos trabalhos. Trata-se de Boschilia, que testou negativo para Covid-19 e foi liberado pelo departamento médico.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na apresentação do elenco para a pré-temporada, o meia queixou-se de sintomas de gripo e por isso realizou testes para o coronavírus.
Agora, a tendência é que o jogador entre no ritmo dos companheiros e fique apto para pegar mais pesado nos treinos de Medina.
Calendário
O primeiro jogo do Internacional será pelo Gauchão. O rival é o Juventude, mas o confronto não tem data para ocorrer.
Crédito: Boschiliafoiliberadopelodepartamentomédico(RicardoDuarte/Inter

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