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futebol

Boschilia passa por artroscopia e desfalca o Internacional

Jogador passou pelo procedimento nesta sexta-feira e fica fora de combate por até seis semanas...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:16
A maré negativa de Boschilia no Internacional parece não ter fim. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho informou que o meio-campista passou por uma artroscopia e fica de quatro a seis semanas fora dos gramados.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Inicialmente, a diretoria tinha o planejamento de realizar trabalhos físicos para evitar o procedimento cirúrgico. Como não houve avanço, a decisão foi refazer a rota.
Nesta temporada, Boschilia é o principal ‘garçom’ do Internacional com três partidas. Ele jogou 11 duelos ao longo do ano. A última ocorreu no dia 23 de abril, diante do Fluminense.
Vale citar, que Boschilia tem contrato com o Internacional até o fim do ano.
Crédito: RicardoDuarte/Inter

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