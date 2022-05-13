Boschilia passa por artroscopia e desfalca o Internacional

A maré negativa de Boschilia no Internacional parece não ter fim. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho informou que o meio-campista passou por uma artroscopia e fica de quatro a seis semanas fora dos gramados.

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Inicialmente, a diretoria tinha o planejamento de realizar trabalhos físicos para evitar o procedimento cirúrgico. Como não houve avanço, a decisão foi refazer a rota.

Nesta temporada, Boschilia é o principal ‘garçom’ do Internacional com três partidas. Ele jogou 11 duelos ao longo do ano. A última ocorreu no dia 23 de abril, diante do Fluminense.

Vale citar, que Boschilia tem contrato com o Internacional até o fim do ano.