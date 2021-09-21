Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Boschilia comemora desempenho e fala em sequência no Inter: ‘Me sentindo bem’

Jogador tem crescido cada vez mais dentro de campo, principalmente na recuperação do Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 18:01

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:01

Crédito: Boschilia vive bom momento com a camisa do Inter (Ricardo Duarte/Internacional
O meia Boschilia, do Internacional, foi um dos destaques na vitória do Colorado sobre o Fortaleza, no último domingo, por 1 a 0, no Beira-Rio. O camisa 21, que entrou no intervalo, fez uma grande segunda etapa e participou ativamente da conquista dos três pontos da equipe do Sul. Agora, entrando bem, Boschilia já projeta uma sequência.
'Muito feliz com o meu desempenho e de toda a equipe. Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra o Fortaleza, que vem bem na competição, mas conseguimos nos impor em casa e vencer', disse Boschilia, que completou:
'Eu estou me sentindo muito bem, cada vez melhor. Já estou muito próximo do ideal, cada vez conseguindo mais ritmo de jogo, jogando mais e ajudando o Inter. Me senti muito bem contra o Fortaleza, espero poder continuar assim. Estou trabalhando firme para ter oportunidades e corresponder sempre que o professor Aguirre precisar de mim', declarou.
Após mais uma vitória no Brasileirão, o Internacional chegou aos 29 pontos e alcançou o sétimo lugar. Boschilia comemorou a boa fase do Colorado e projetou a manutenção do ritmo da equipe de Diego Aguirre.
'Acho que a equipe está encontrando também o ritmo ideal. Queremos sempre atuar melhor, mas neste momento o resultado é vital para nós dar confiança. A ideia é manter o ritmo forte'.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados