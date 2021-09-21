Boschilia comemora desempenho e fala em sequência no Inter: ‘Me sentindo bem’

Crédito: Boschilia vive bom momento com a camisa do Inter (Ricardo Duarte/Internacional

O meia Boschilia, do Internacional, foi um dos destaques na vitória do Colorado sobre o Fortaleza, no último domingo, por 1 a 0, no Beira-Rio. O camisa 21, que entrou no intervalo, fez uma grande segunda etapa e participou ativamente da conquista dos três pontos da equipe do Sul. Agora, entrando bem, Boschilia já projeta uma sequência.

'Muito feliz com o meu desempenho e de toda a equipe. Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra o Fortaleza, que vem bem na competição, mas conseguimos nos impor em casa e vencer', disse Boschilia, que completou:

'Eu estou me sentindo muito bem, cada vez melhor. Já estou muito próximo do ideal, cada vez conseguindo mais ritmo de jogo, jogando mais e ajudando o Inter. Me senti muito bem contra o Fortaleza, espero poder continuar assim. Estou trabalhando firme para ter oportunidades e corresponder sempre que o professor Aguirre precisar de mim', declarou.

Após mais uma vitória no Brasileirão, o Internacional chegou aos 29 pontos e alcançou o sétimo lugar. Boschilia comemorou a boa fase do Colorado e projetou a manutenção do ritmo da equipe de Diego Aguirre.