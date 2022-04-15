Borussia Dortmund x Wolfsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Em partida que abre a 30ª rodada do Campeonato Alemão 2021/2022, o Borussia Dortmund recebe o Wolfsburg neste sábado, às 10h30, no Signal Iduna Park. O jogo terá transmissão da One Football. Confira a tabela do Campeonato Alemão
O Dortmund está em segundo lugar, com 60 pontos, nove atrás do Bayern, que jogará no domingo. Os dois líderes vão se enfrentar na próxima rodada, em Munique. As duas equipes já foram eliminadas na Copa da Alemanha e nos torneios europeus. Assim, só a Bundesliga para "salvar" a temporada.
Já o Wolfsburg está em 13º, com 34 pontos, com poucas chances de rebaixamento ou de conquistar uma vaga em competição europeia. Na Alemanha, são quatro vagas para a Champions League, duas para a Europa League e o sétimo fica com a Conference League.
FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x WolfsburgBundesliga - Campeonato Alemão30ª Rodada
Data e horário: 16/04/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
Borussia Dortmund (Técnico: Marco Rose)Kobel; Zagadou, Raphael Guerreiro e Akanji; Emre Can, Reus, Brandt, Bellingham e Witsel; Wolf e Haaland
Desfalques: Dahoud, Hummels, Malen, Meunier, Morey Bauza, Passlack, Reyna, Schmelzer e Tigges (lesionados)
WOLFSBURG (Técnico: Florian Kohfeldt)
Casteels; Bornauw, Lacroix e Brooks; Kruse, Baku, Wind, Schlager, Arnold e Gerhardt; Nmecha
Desfalques: P. Otávio; Waldschmidt; William e Van de Ven (Lesionados)