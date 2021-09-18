  • Borussia Dortmund x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
Borussia Dortmund x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Time do cometa Haaland precisa da vitória para seguir na cola dos líderes Bayern de Munique e Wolfsburg. Donos da casa, porém, tem nove desfalques confirmados...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:07

LanceNet

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebe o Union Berlin, às 12h30, no Signal Iduna Park. O jogo vai ser transmitido pelo aplicativo da One Football. O Borussia está em quarto lugar na Bundesliga, com 9 pontos, só atrás do Bayern (13, mas em cinco jogos), Wolfsburg (12) e Mainz (10, também em cinco jogos). Os Lobos, aliás, fecharão a rodada, duas horas mais tarde, contra o Frankfurt, em casa.
BORUSSIA DORTMUNDOs donos da casa têm pelo menos nove desfalques confirmados, todos machucados: Brandt, Zagadou, Coulibaly, Emre Can, Bauza, Rasch, Reyna, Schulz e Tigges. Além deles, Schmelzer é dúvida. Vice-artilheiro do Alemão com cinco gols, Haaland está confirmadíssimo no time titular.
UNION BERLIN
O clube da capital está em oitavo, com seis pontos, e tem apenas duas baixas: Bruns e Mohwald, ambos machucados.
FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Union Berlin5ª Rodada da Bundesliga​Data e horário: 19/09/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud e Reus; Malen e Haaland.
Desfalques: Brazão e Sensi (Brandt, Zagadou, Coulibaly, Emre Can, Bauza, Rasch, Reyna, Schulz e Tigges).
UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Friedrich, Knoche, Baumgartl e Trimmel; Haraguchi, Khedira, Gießelmann e Öztunali; Kruse e Awoniyi.
Desfalques: Bruns e Mohwald (lesionados)

