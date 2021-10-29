Borussia Dortmund x Koln: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Em partida válida pela 10ª rodada (são 34) da Bundesliga, o Campeonato Alemão, Borussia Dortmund e Koln fazem um clássico estadual, neste sábado, às 10h30, no Signal Iduna Park, também conhecido como Westfalenstadion. A partida vai ter transmissão do aplicativo One Football. Os dois times lutam por uma vaga no G4 da competição. O Dortmund vai além e quer o título, que não vem desde 2011/2012. Sem o craque Haaland, que tem 9 gols na competição, o Borussia está em segundo, com 21 pontos, só um atrás do poderoso e atual eneacampeão Bayern de Munique, que joga no mesmo horário, contra o Union, em Berlim. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
O G4 tem ainda Freiburg (19) e Bayer Leverkusen (17). Já o Colônia, que não é campeão desde 1977/78, começou a rodada em oitavo, com 13 pontos.
FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Koln10ª rodada do Campeonato Alemão/BundesligaData e horário: 30/10/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dormtund (ALE)Transmissão: One Footbal
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Pongracic, Hummels, Akanji e Meunier; Bellingham, Witsel, Hazard, Brandt e Marco Reus; Malen
Desfalques: Emre Can, Dahoud, Raphael Guerreiro, Haaland, Morey, Reyna (c Schmelzer e Schulz (machucados)
KOLN (Técnico: Steffen Baumgart)Horn; Schmitz, Kilian, Czichos e Hector; Ljubicic, Özcan, Duda e Kainz; Uth e Modeste
Desfalques: Horn e Skhiri (machucados)