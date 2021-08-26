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Borussia Dortmund x Hoffenheim: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Aurinegros buscam segunda vitória na competição nacional, enquanto os Alces seguem invictos em duas partidas. Duelo acontece no Signal Iduna Park, às 15h30 (de Brasília)...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:59

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 17:59
Crédito: LEON KUEGELER / POOL / AFP
Chegou a hora da bola rolar pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, abrindo a jornada, o Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim no Signal Iduna Park. A bola rola às 15h30. Veja a seguir todas as informações da partida.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaBORUSSIA DORTMUNDDepois de perder para o Freiburg na última rodada, o Borussia Dortmund tenta se reabilitar diante do seu torcedor. O treinador Marco Rose, no entanto, acredita que seu time não terá uma partida fácil.
- Se não vencermos, pode ser desconfortável para todos. Mas todos nós sabemos disso e temos que lidar com isso. No Hoffenheim, claro processos podem ser vistos. Especialmente ofensivamente, eles têm muita qualidade. Temos que defender bem esta equipe e em troca queremos usar nossas chances, melhor do que contra o Freiburg - disse Marco Rose.
HOFFENHEIMAntes da partida, o técnico Sebastian Hoeness, do Hoffenheim, falou que sua equipe precisará tomar cuidado com o ataque do Borussia Dortmund, e citou o artilheiro Erling Haaland, principal nome dos aurinegros.
- Estamos tentando quebrar as ondas de ataque do Dortmund e contra-atacar com sucesso nas segundas bolas. Para isso, temos que ser corajosos e alertas. Contra Haaland precisamos de uma linha de defesa sólida e temos que defender como um grupo. Então só temos que estar ainda mais entusiasmados com a defesa - disse Hoeness.
+ Veja 26 nomes que podem pintar na Seleção após recomendações de vetos de Premier League, La Liga e Serie AFICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x HoffenheimCampeonato Alemão - Bundesliga3ª Rodada​Data e horário: 27/08/2021, às 15h30 (de Brasília)​Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Emre Can, Akanji, Hummels e Raphaël Guerreiro; Dahoud, Bellingham e Reyna; Reus, Malen e Haaland.
Desfalques: Schulz, Morey e Wolf (lesionados); Zagadou, Schmelzer e Hazard (dúvidas).
HOFFENHEIM (Técnico: Sebastian Hoeness)Baumann; Akpoguma, Posch, Vogt e Raum; Rudy, Stiller, Baumgartner, Kramaric e Bruun Larsen; Rutter.
Desfalques: Bicakcic e Hübner (lesionados); Kaderábek e Nordtveit (dúvidas).
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