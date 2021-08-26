Borussia Dortmund x Hoffenheim: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

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Chegou a hora da bola rolar pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, abrindo a jornada, o Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim no Signal Iduna Park. A bola rola às 15h30. Veja a seguir todas as informações da partida.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaBORUSSIA DORTMUNDDepois de perder para o Freiburg na última rodada, o Borussia Dortmund tenta se reabilitar diante do seu torcedor. O treinador Marco Rose, no entanto, acredita que seu time não terá uma partida fácil.

- Se não vencermos, pode ser desconfortável para todos. Mas todos nós sabemos disso e temos que lidar com isso. No Hoffenheim, claro processos podem ser vistos. Especialmente ofensivamente, eles têm muita qualidade. Temos que defender bem esta equipe e em troca queremos usar nossas chances, melhor do que contra o Freiburg - disse Marco Rose.

HOFFENHEIMAntes da partida, o técnico Sebastian Hoeness, do Hoffenheim, falou que sua equipe precisará tomar cuidado com o ataque do Borussia Dortmund, e citou o artilheiro Erling Haaland, principal nome dos aurinegros.

- Estamos tentando quebrar as ondas de ataque do Dortmund e contra-atacar com sucesso nas segundas bolas. Para isso, temos que ser corajosos e alertas. Contra Haaland precisamos de uma linha de defesa sólida e temos que defender como um grupo. Então só temos que estar ainda mais entusiasmados com a defesa - disse Hoeness.

+ Veja 26 nomes que podem pintar na Seleção após recomendações de vetos de Premier League, La Liga e Serie AFICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x HoffenheimCampeonato Alemão - Bundesliga3ª Rodada​Data e horário: 27/08/2021, às 15h30 (de Brasília)​Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: One Football

PROVÁVEIS TIMES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Emre Can, Akanji, Hummels e Raphaël Guerreiro; Dahoud, Bellingham e Reyna; Reus, Malen e Haaland.

Desfalques: Schulz, Morey e Wolf (lesionados); Zagadou, Schmelzer e Hazard (dúvidas).

HOFFENHEIM (Técnico: Sebastian Hoeness)Baumann; Akpoguma, Posch, Vogt e Raum; Rudy, Stiller, Baumgartner, Kramaric e Bruun Larsen; Rutter.