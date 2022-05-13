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Borussia Dortmund x Hertha Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Na despedida de Haaland, equipe aurinegra entra em campo na última rodada do torneio apenas cumprindo tabela. Clube da capital, entretanto, briga para fugir do rebaixamento...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 13:19
Chegou a hora da bola rolar para a última rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, o vice-campeão Borussia Dortmund entra em campo contra o Hertha Berlin, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Signal Iduna Park, às 10h30 (de Brasília).
BORUSSIA DORTMUNDO time aurinegro já tem a segunda colocação do torneio garantida e não luta por mais nada na competição. O duelo marcará a despedida do atacante Erling Haaland dos torcedores, uma vez que o norueguês acertou com o Manchester City para a próxima temporada.
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HERTHA BERLINO Hertha Berlin joga pela permanência na primeira divisão alemã. Atualmente com 33 pontos, na 15ª colocação, a equipe da capital precisa de um empate para se livrar dos playoffs do rebaixamento. Caso perca, precisará que o Stuttgart não vença sua partida.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaFICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Hertha BerlinBundesliga - Campeonato Alemão34ª Rodada​Data e horário: 14/05/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Emre Can, Akanji e Zagadou; Passlack, Witsel, Bellingham e Raphaël Guerreiro; Brandt, Reus e Haaland.
HERTHA BERLIN (Técnico: Felix Magath)Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf e Plattenhardt; Ascacíbar, Tousart; Richter, Boateng e Serdar; Jovetic.
Crédito: HaalandfarásuaúltimapartidacomacamisadoBorussiaDortmundnestesábado(Foto:TOBIASSCHWARZ/AFP

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