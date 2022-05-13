Borussia Dortmund x Hertha Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Chegou a hora da bola rolar para a última rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, o vice-campeão Borussia Dortmund entra em campo contra o Hertha Berlin, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece no Signal Iduna Park, às 10h30 (de Brasília).

BORUSSIA DORTMUNDO time aurinegro já tem a segunda colocação do torneio garantida e não luta por mais nada na competição. O duelo marcará a despedida do atacante Erling Haaland dos torcedores, uma vez que o norueguês acertou com o Manchester City para a próxima temporada.

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HERTHA BERLINO Hertha Berlin joga pela permanência na primeira divisão alemã. Atualmente com 33 pontos, na 15ª colocação, a equipe da capital precisa de um empate para se livrar dos playoffs do rebaixamento. Caso perca, precisará que o Stuttgart não vença sua partida.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaFICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Hertha BerlinBundesliga - Campeonato Alemão34ª Rodada​Data e horário: 14/05/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: OneFootball

PROVÁVEIS TIMES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Emre Can, Akanji e Zagadou; Passlack, Witsel, Bellingham e Raphaël Guerreiro; Brandt, Reus e Haaland.

HERTHA BERLIN (Técnico: Felix Magath)Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf e Plattenhardt; Ascacíbar, Tousart; Richter, Boateng e Serdar; Jovetic.