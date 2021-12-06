Borussia Dortmund x Besiktas: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebe o Besiktas no Signal Iduna Park em partida válida pela sexta e última rodada da Champions League. As duas equipes, já eliminadas da competição, cumprem tabela para atuar às 17h (de Brasília).
A campanha do Borussia Dortmund começou com duas vitórias seguidas, mas seguiu com três derrotas que eliminaram a equipe da competição. A equipe disputará a Liga Europa após cair na Champions League, e não terá um grande desafio contra o Besiktas.
O time do Besiktas não conseguiu somar um único ponto na Champions League, e foi eliminada rapidamente. A equipe turca marcou apenas três gols em toda a fase de grupos, e não consegue nem mesmo a classificação para a Liga Europa.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND x BESIKTAS - Champions League
Data e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Árbitro: Francois Letexier (FRA)Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)Onde assistir: HBO Max
BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Can e Raphael Guerreiro; Witsel, Bellingham, Wolf, Brandt e Reus; Malen.
Desfalques: Moukoko e Hazard (lesionados); Hummels (suspenso).
BESIKTAS (Treinador: Sergen Yalcin)Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida e Yilmaz; Pjanic, Bozdogan e Topal; Ghezzal, Larin e Batshuayi.
Desfalques: Tore e Gunok (lesionados).