  • Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Bundesliga
futebol

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Bundesliga

Partida marca o encontro entre o segundo e o terceiro colocado do Campeonato Alemão; a bola rola no Signal Iduna Park, às 11h30 (de Brasília)...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 15:03

O segundo e o terceiro colocado da Bundesliga medirão forças na 21ª rodada. Neste domingo, o Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen no Signal Iduna Park, às 11h30 (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Alemão.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimDepois da eliminação da Copa da Alemanha para o St. Pauli, o Borussia se recuperou e derrotou o Hoffenheim pela Bundesliga. Dessa forma, o time tenta engrenar mais uma vitória na competição para não deixar o Bayern de Munique escapar de vista no topo da tabela.
O Bayer Leverkusen, por sua vez, é o terceiro colocado, mas está a apenas dois pontos à frente do primeiro time fora do G4, o Freiburg. Portanto, os visitantes precisarão da vitória para "criar gordura" na tabela.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Bayer Leverkusen​Data e horário: 06/02/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: Band Sports e One Football
PROVÁVEIS TIMES
BORRUSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Zagadou e Guerreiro; Brandt, Dahoud e Bellingham; Reus, Malen e Hazard
Desfalques: Can (virilha), Haaland (virilha), Morey (joelho), Schmelzer (joelho)Duvidável: Hummels (doente)
BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Gerardo Seoane)Hradecky; Frimpong, Tah, Hincapie e Bakker; Andrich e Demirbay; Bellarabi, Wirtz e Diaby; Schic
Desfalques: Baumgartlinger (joelho), Lunev (tornozelo), Sinkgraven (virilha), Tapsoba (está com a seleção de Burkina Faso na Copa Africana de Nações).Duvidável: Palacios (costas), Paulinho (recém recuperado da covid-19)
Crédito: Este é o penúltimo jogo da rodada

