Borussia Dortmund x Arminia Bielefeld: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, o Borussia Dortmund enfrentará o Arminia Bielefeld, neste domingo, às 13h30, em casa. O embate terá transmissão ao vivo do aplicativo One Football. Confira a classificação do Campeonato Alemão

Apesar de serem times do mesmo estado, as ambições são diferentes: os mandantes ainda sonham com o título, enquanto os visitantes lutam para fugir da degola. Ambos já caíram na Copa da Alemanha e o Borussia já caiu nas competições continentais. Assim, o foco de ambos é 100% nesta partida.

O Dortmund é o vice-líder da competição, com 50 pontos em 24 jogos. O líder é o Bayern de Munique, que tem 60 em 26. São 34 rodadas e eles ainda se enfrentam neste returno, no final de abril. Já o Arminia é o 15º, primeiro fora do Z3, com 25 pontos em 25 jogos.

Borussia Dortmund x Arminia BielefeldData: 13 de março de 2022Horário: 13:30h (de Brasília)Local: Signal Iduna ParkOnde assistir: OneFootball

Provável escalação do Borussia: Kobel; Can, Schulz, Pongracic; Bellingham, Witsel, Dahoud, Hazard, Wolf; Brandt e Haaland

Desfalques: Akanji; Meunier, Bauza, Moukoko, Schmelzer, Tigges e Zagadou (lesionados); Raphael Guerreiro, Hummels e Reus (Covid-19)

Provável escalação do Arminia Bielefeld: Ortega; Brunner, Ramos, Nilsson, Andrade; Kunze, Vasiliadis; Wimmer, Castro, Okugawa; Klos

Desfalques: Castro, Medina, Kramer, Nilsson e Ramos (Covid-19) (Mal-estar)