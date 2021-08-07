  • Borussia Dortmund vence time da terceira divisão com hat-trick de Haaland pela Copa da Alemanha
futebol

Borussia Dortmund vence time da terceira divisão com hat-trick de Haaland pela Copa da Alemanha

Atacante norueguês atinge marca de 60 gols em 60 partidas disputadas pelo clube, e leva bola do jogo para casa. RB Leipzig e outras equipes também jogaram na rodada...
LanceNet

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 18:14

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
Erling Haaland começou a nova temporada do mesmo jeito que encerrou a última: balançando as redes. Neste sábado, o Borussia Dortmund enfrentou o Wehen Wiesbaden, da terceira divisão, pela Copa da Alemanha, no primeiro jogo oficial em 2021/22, e venceu por 3 a 0. O atacante norueguês marcou todos os gols da partida.
DOIS NO PRIMEIROJogando fora de casa, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do adversário e fez valer a diferença entre as equipes. Aos 26 minutos, Haaland recebeu de Reus e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Cinco minutos depois, o camisa 9 sofreu pênalti e ele mesmo ampliou.
UM NO SEGUNDONa etapa final, Haaland fez seu terceiro gol em jogada de contra-ataque. Giovanni Reyna arrancou pela esquerda e entregou para o norueguês, que parou no goleiro. No rebote, porém, o centroavante ficou com o gol aberto e marcou o terceiro.
MÉDIA INCRÍVELCom os três gols marcados neste sábado, Haaland atingiu uma média impressionante de um gol por partida desde que chegou ao Borussia Dortmund. Ao todo, são 60 partidas desde janeiro de 2020 e 60 gols para o jovem artilheiro.
SEQUÊNCIA​No próximo fim de semana, o Borussia Dortmund estreia na Bundesliga, o Campeonato Alemão, contra o Eintracht Frankfurt. O jogo acontecerá no sábado, às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park.
OUTROS RESULTADOS DA COPA DA ALEMANHA​BFC Dynamo 0 x 6 StuttgartGreifswald 2 x 4 AugsburgLokomotive Leipzig 0 x 3 Bayer LeverkusenNorderstedt 0 x 4 HannoverOsnabruck 2 x 0 Werder BremenSandhausen 0 x 4 RB Leipzig

