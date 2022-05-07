Borussia Dortmund vence Greuther Fürth e garante vice-campeonato da Bundesliga

No confronto entre vice-líder e lanterna, pela 33ª rodada da Bundesliga, não houve espaço para surpresas. Na manhã deste sábado, o Borussia Dortmund visitou o Greuther Fürth e venceu por 3 a 1, com gols de Brandt (2) e Passlack. Ngankam fez o gol dos donos da casa.
Com o resultado, a equipe aurinegra chegou aos 66 pontos e garantiu o posto de vice-campeão da temporada 2021-22. O já rebaixado Greuther Fürth, por sua vez, estacionou nos 18 pontos e chegou ao 11º jogo sem vitória na Bundesliga.
Com grande superioridade técnica, o Borussia manteve controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades diante da alta intensidade do Greuther Fürth no primeiro tempo. A única chance clara de gol veio após boa jogada coletiva aos 26 minutos, que terminou com Brandt aproveitando o rebote do goleiro e abrindo o placar.
SUSTO E RESPOSTA RÁPIDANa etapa final, o lanterna do campeonato aprontou e empatou a partida. Aos 25 minutos, Ngankam recebeu passe de Hrgota e finalizou com categoria para balançar a rede. A reação, no entanto, não durou nem dois minutos. Aos 27', Brandt foi lançado por Schulz e recolocou o Borussia Dortmund na frente do placar.
VAR IMPEDE GOLEADA Aproveitando a queda física do adversário, a equipe aurinegra teve mais chances de gol e só não transformou a vitória em goleada por causa do VAR. Primeiro, Passlack fez o terceiro após passe de Reus. Em seguida, Bellingham chegou a marcar o quarto gol dos visitantes, mas o árbitro anulou após checar impedimento de Haaland no vídeo.