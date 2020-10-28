Borussia Dortmund sofre, mas vence o Zenit e se recupera na Champions

Não foi fácil como se imaginava, mas o Borussia Dortmund se recuperou da derrota na estreia e venceu a primeira na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, no Signal Iduna Park, os alemães venceram o Zenit por 2 a 0, com gols de Sancho e Haaland, ambos na etapa final.PRESSÃO SEM GOLSJogando em casa, o Borussia dominou as ações do jogo e manteve 67% da posse de bola no primeiro tempo. O clube alemão não sofreu defensivamente e passou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas sem conseguir criar. O ataque teve dificuldade de infiltrar na zaga adversária e finalizou apenas quatro vezes. Na única chance clara, Haaland recebeu de Sancho na área, mas desperdiçou.
ENFIM OS GOLSNa etapa final, o cenário foi parecido com o Zenit nulo no ataque, mas segurando a pressão alemã. Até que, aos 32 minutos, o Borussia Dortmund enfim abriu o placar, com gol de pênalti de Jadon Sancho. No apagar das luzes, aos 45, foi a vez de Haaland aproveitar passe de cabeça de Bellingham e garantir a vitória dos donos da casa.
GRUPO EMBOLADOCom o resultado, o Borussia chega aos três pontos e fica na 3ª posição do Grupo F. Lazio e Brugge - que haviam ganhado na primeira rodada - empataram entre si e ficam na 1ª e 2ª posições, respectivamente, ambos com quatro pontos. O Zenit, por sua vez, é o lanterna da chave, sem nenhum ponto.
OUTROS JOGOSSevilla 1 x 0 RennesBrugge 1 x 1 LazioFerencváros 2 x 2 Dínamo de Kiev