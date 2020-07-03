Borussia Dortmund se aproxima de Jude Bellingham, do Birmingham

Crédito: Twitter / Birmingham

Segundo o 'Daily Mirror', o Borussia Dortmund venceu a disputa com o Manchester United e deve fechar a contratação de Jude Bellingham, promessa de 17 anos do Birmingham. Ainda de acordo com a publicação, o atleta assinará um contrato de cinco anos por 21 milhões de libras e optou pelo clube aurinegro por causa do projeto apresentado.

O Dortmund tem um projeto o projeto de trazer jovens talentos como Haaland e Sancho e costuma dar oportunidade a jovens jogadores na equipe principal, algo que encheu os olhos de Jude Bellingham e foi o diferencial na negociação, segundo o jornal.