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Borussia Dortmund se aproxima de Jude Bellingham, do Birmingham

Segundo o 'Daily Mirror', promessa de 17 anos assinará contrato de cinco anos com equipe aurinegra. Clube seguirá com o projeto de trazer jovens talentos como Haaland e Sancho...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 19:13

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:13

Crédito: Twitter / Birmingham
Segundo o 'Daily Mirror', o Borussia Dortmund venceu a disputa com o Manchester United e deve fechar a contratação de Jude Bellingham, promessa de 17 anos do Birmingham. Ainda de acordo com a publicação, o atleta assinará um contrato de cinco anos por 21 milhões de libras e optou pelo clube aurinegro por causa do projeto apresentado.
O Dortmund tem um projeto o projeto de trazer jovens talentos como Haaland e Sancho e costuma dar oportunidade a jovens jogadores na equipe principal, algo que encheu os olhos de Jude Bellingham e foi o diferencial na negociação, segundo o jornal.
O jovem jogador poderá jogar o restante da campanha com a equipe comandada por Pep Clotet, que atualmente ocupa a décima sétima colocação da segunda divisão inglesa, antes de se juntar ao grupo de Lucien Favre. Vale lembrar que ele recusou uma proposta do United de 18 milhões de libras e não fechou com a equipe do Old Trafford.

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