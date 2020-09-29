Borussia Dortmund rejeita proposta de R$ 660 milhões do Manchester United por Jadon Sancho

O Manchester United não desistiu da contratação do badalado jovem inglês Jadon Sancho, que atua no Borussia Dortmund, e fez uma proposta polpuda pelo jogador de 20 anos: cem milhões de euros (o equivalente a R$ 660,5 milhões); no entanto, nem o valor alto fez o Dortmund mudar de ideia e o negócio foi recusado.De acordo com a 'Sky Sports', que publicou esta informação, o Borussia Dortmund estipulou prazo no dia 10 de agosto para que o Manchester United fizesse uma proposta pelo jogador da Inglaterra. Porém, mesmo com o prazo muito bem ultrapassado, o United ainda busca obter a jóia.