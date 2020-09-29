Borussia Dortmund rejeita proposta de R$ 660 milhões do Manchester United por Jadon Sancho

O Manchester United não desistiu da contratação do badalado jovem inglês Jadon Sancho, que atua no Borussia Dortmund, e fez uma proposta polpuda pelo jogador de 20 anos: cem milhões de euros (o equivalente a R$ 660,5 milhões); no entanto, nem o valor alto fez o Dortmund mudar de ideia e o negócio foi recusado.De acordo com a 'Sky Sports', que publicou esta informação, o Borussia Dortmund estipulou prazo no dia 10 de agosto para que o Manchester United fizesse uma proposta pelo jogador da Inglaterra. Porém, mesmo com o prazo muito bem ultrapassado, o United ainda busca obter a jóia.
Apesar disso, a publicação entende que United e Sancho têm bases salariais fechadas e comissões acertadas com agentes do jogador.
Na Alemanha, o clima é de confiança para que o jogador permaneça no clube. O meia Marco Reus, por exemplo, garantiu que Sancho vai ficar no Borussia Dortmund em entrevista.
O Manchester United segue em busca de reforços para a atual temporada - a única contratação foi o meia Donny Van de Beek, ex-Ajax. Além de Jadon Sancho, os Red Devils também buscam um jogador para a lateral-esquerda. O nome de Alex Telles, do Porto, é o mais cotado.