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futebol

Borussia Dortmund planeja elevar multa para saída de Haaland

Clube alemão pretende liberar o centroavante a partir de 2022 por R$ 554 milhões. Real Madrid é o principal interessado na contratação jovem norueguês...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 14:02
Crédito: DANIEL ROLAND / AFP
O Borussia Dortmund não planeja facilitar a saída de Erling Haaland em 2022. Segundo o "Sport1", o clube alemão planeja aumentar a multa do centroavante que era de 75 milhões de euros (R$ 461 milhões) para 90 milhões de euros (R$ 554 milhões).A equipe aurinegra busca aproveitar o ótimo momento vivido pelo norueguês, que marcou dois gols na estreia da Bundesliga, na carreira e arrancar a maior quantidade de dinheiro possível do clube que for contratá-lo. Neste momento, o Real Madrid é o principal interessado na chegada do jovem de 21 anos na próxima temporada.
> Veja a tabela da Bundesliga​​No entanto, os merengues devem enfrentar a concorrência de clubes da Premier League. Quando Haaland ainda era atleta do RB Salzburg, o jogador esteve próximo de um acerto com o Manchester United, mas acabou se transferindo para o futebol alemão.
Os Diabos Vermelhos contam com Cavani no elenco deste ano, mas o uruguaio possui contrato até 2022. O Chelsea e Manchester City também já pensaram na chegada do norueguês, mas os Blues acertaram a contratação de Lukaku, enquanto o time de Pep Guardiola sonha com Harry Kane.

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