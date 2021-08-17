Borussia Dortmund planeja elevar multa para saída de Haaland

Crédito: DANIEL ROLAND / AFP

O Borussia Dortmund não planeja facilitar a saída de Erling Haaland em 2022. Segundo o "Sport1", o clube alemão planeja aumentar a multa do centroavante que era de 75 milhões de euros (R$ 461 milhões) para 90 milhões de euros (R$ 554 milhões).A equipe aurinegra busca aproveitar o ótimo momento vivido pelo norueguês, que marcou dois gols na estreia da Bundesliga, na carreira e arrancar a maior quantidade de dinheiro possível do clube que for contratá-lo. Neste momento, o Real Madrid é o principal interessado na chegada do jovem de 21 anos na próxima temporada.

> Veja a tabela da Bundesliga​​No entanto, os merengues devem enfrentar a concorrência de clubes da Premier League. Quando Haaland ainda era atleta do RB Salzburg, o jogador esteve próximo de um acerto com o Manchester United, mas acabou se transferindo para o futebol alemão.