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futebol

Borussia Dortmund fica no empate com o Colônia pela Bundesliga

Jogo foi intenso e a equipe da casa jogou de igual pra igual com o Dortmund, de Haaland
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LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 17:41

Publicado em 20 de Março de 2022 às 17:41

O Borussia Dortmund ficou no empate por 1 a 1 com o Colônia pela 27ª rodada da Bundesliga. A partida foi bem disputada, mas o Dortmund não conseguiu a vitória, que seria importante para a classificação do campeonato. > Veja a tabela da Bundesliga
DORTMUND NA FRENTE!O Dortmund começou mais confiante e abriu o placar cedo. Aos oito minutos, Bellingham acertou um lindo lançamento para Marius Wolf dominar e tocar na saída do goleiro.
COLÔNIA REAGEApós sofrer o gol, o Colônia não desistiu e correu atrás do empate. Logo em seguida, a equipe chegou a ter chances perigosas em campo. Depois, aos 36 minutos do primeiro tempo, Horn cruzou na área, Modeste desviou de cabeça e Sebastian Andersson empurrou pra dentro do gol.
TABELACom o empate, o Borussia Dortmund fica mais distante do líder Bayern de Munique. Os bávaros ocupam o topo da tabela com 63 pontos, enquanto o Dortmund vem em segundo com 57.
Crédito: (Foto:InaFASSBENDER/AFP

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