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futebol

Borussia Dortmund contrata zagueiro alemão por mais de R$ 100 milhões

Clube aurinegro fechou a contratação de Nico Schlottbeck, de 22 anos, atualmente no Freiburg. Jogador assinou contrato por cinco temporadas com a equipe alemã...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:14
Já pensando na próxima temporada, o Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Nico Schlottbeck, de 22 anos, do Freiburg. O atleta já passou por exames médicos e assinou vínculo com a equipe aurinegra por cinco anos, até 2027. O Borussia Dortmund não divulgou os valores da negociação, mas a imprensa alemã diz que o clube desembolsou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta. Ele é o segundo defensor que a equipe confirma para a próxima temporada. O primeiro foi Niklas Süle.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
- Nico Schlotterbeck é um jovem alemão de seleção que fez grandes progressos. Seu perfil se encaixa perfeitamente no que pensa o Borussia Dortmund - disse Michael Zorc, diretor esportivo do BVB.
+ James Rodríguez busca novo clube: veja nomes de seleções que andam “sumidos”
Revelado pelo Freiburg, Schlotterbeck tem 53 jogos disputados pelo clube, sendo 35 na atual temporada, com quatro gols marcados. Pela seleção alemã, o atleta tem duas partidas.
Crédito: NicoSchlottbeckassinouporcincoanoscomoBorussiaDortmund(Foto:Divulgação/BorussiaDormtund

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