Borussia Dortmund contrata zagueiro alemão por mais de R$ 100 milhões

Já pensando na próxima temporada, o Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Nico Schlottbeck, de 22 anos, do Freiburg. O atleta já passou por exames médicos e assinou vínculo com a equipe aurinegra por cinco anos, até 2027. O Borussia Dortmund não divulgou os valores da negociação, mas a imprensa alemã diz que o clube desembolsou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta. Ele é o segundo defensor que a equipe confirma para a próxima temporada. O primeiro foi Niklas Süle.