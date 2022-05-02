Borussia Dortmund contrata zagueiro alemão por mais de R$ 100 milhões

Já pensando na próxima temporada, o Borussia Dortmund anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Nico Schlottbeck, de 22 anos, do Freiburg. O atleta já passou por exames médicos e assinou vínculo com a equipe aurinegra por cinco anos, até 2027. O Borussia Dortmund não divulgou os valores da negociação, mas a imprensa alemã diz que o clube desembolsou 20 milhões de euros (R$ 105 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta. Ele é o segundo defensor que a equipe confirma para a próxima temporada. O primeiro foi Niklas Süle.
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- Nico Schlotterbeck é um jovem alemão de seleção que fez grandes progressos. Seu perfil se encaixa perfeitamente no que pensa o Borussia Dortmund - disse Michael Zorc, diretor esportivo do BVB.
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Revelado pelo Freiburg, Schlotterbeck tem 53 jogos disputados pelo clube, sendo 35 na atual temporada, com quatro gols marcados. Pela seleção alemã, o atleta tem duas partidas.