Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Borussia Dortmund bate Stuttgart fora de casa pela Bundesliga

Brant marca dois e Aurinegros vencem no Campeonato Alemão...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:29

LanceNet

O Borussia Dortmund bateu o Stuttgart pela 21ª rodada da Bundesliga, fora de casa e pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Brandt. Os Aurinegros seguem firmes na briga pelo título, estando a seis pontos do líder Bayern de Munique, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato.FAZENDO O GOL AMADURECERO Dortmund logo nos 15 minutos iniciais já tinha criado chances perigosas. A primeira foi aos 9', Raphael Guerreiro acertou a trave após rebote. Na segunda, o gol saiu com Julian Brandt e foi confirmado após revisão no VAR.
Aos 23 minutos, Marmouush ficou perto de marcar, após receber bom passe na área, mas acabou batendo para fora.
BOAS CHANCES NO 2° TEMPO E O SEGUNDO GOLAos 15 minutos, Marco Reus encontrou espaço na entrada da área após uma boa jogada individual e bateu para o gol, mas a bola passou raspando. Logo depois, Stenzel pegou rebote e chutou de longe, mas bola explodiu no travessão. ​​Aos 26 minutos, Brandt marcou o segundo, após bater firme no canto e de longe.
SEQUÊNCIA DO BORUSSIAO Borussia Dortmund volta a campo no próximo dia 16, contra o Wolfsburg em casa.​
Crédito: Borussia vence e segue vivo na briga pelo título

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados