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futebol

Borussia Dortmund admite saída de Haaland e já busca substituto ao centroavante

Alemães têm Lautaro Martínez e Timo Werner como candidatos, mas Marcus Thuram e Andrea Belotti não são descartados. Multa do norueguês terá valor baixo a partir de julho...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:29

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 11:29
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Principal nome do Borussia Dortmund, o atacante Erling Haaland pode estar vivendo sua última temporada pelo clube alemão. De acordo com a imprensa alemã, os Aurinegros admitem que o jovem de 21 anos deixará o Signal Iduna Park após junho de 2022 e a busca por um substituto já começou.Embora tenha vínculo até 2024, Haaland tem uma cláusula em seu contrato que faz a multa rescisória valer 75 milhões de euros (R$ 463 milhões) ao término desta temporada. Se comparado a outras negociações, o valor é considerado baixo para alguns clubes, especialmente pelo talento do atleta.
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Segundo o jornal "Bild", Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Timo Werner, do Chelsea, são os favoritos da direção alemã para substituir o norueguês, caso sua saída seja confirmada. No caso de insucesso, Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, e Andrea Belotti, do Torino, aparecem como "plano B".
O portal ainda avança que PSG, Manchester City, Manchester United e Real Madrid são os candidatos a brigarem pelo jogador, que é a sensação do futebol europeu. Desde o início de 2020 no Borussia Dortmund, Haalanda tem 65 gols em 65 jogos pelo clube. Na atual temporada, são oito em seis partidas.
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Quem quiser contratar o centroavante, porém, não terá vida fácil. Apesar do valor relativamente baixo de sua multa, a quantia que envolve toda a "operação Haaland" é alta. Agente do atleta, Mino Raiola deseja receber 40 milhões de euros (R$ 247 milhões) de comissão, além de cobrar 50 milhões de euros (R$ 308 milhões) anuais de salário para o atleta.
Ao todo, somando o valor de cláusula, salários, comissão e também luvas, a imprensa alemã diz que o custo de uma eventual transferência pode ultrapassar os 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

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