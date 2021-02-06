Borussia Dortmund acerta duas bolas na trave, mas perde para o Freiburg e desperdiça chance de chegar ao G4

Goleiro Hitz falhou no segundo gol do Freiburg. Borussia conseguiu mostrar poder de reação, mas não conseguiu evitar a derrota...
LanceNet

06 fev 2021 às 14:23

Crédito: Haland teve a chance de abrir o placar, mas o goleiro Muller salvou em cima da linha Divulgação/Twitter BVB
Neste sábado, 06, o Freiburg venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, no Schwarzwald-Stadion, em partida válida pela 20ª rodada da Bundesliga. Joeng e Schmid fizeram os gols do time da casa, e Moukoko diminuiu para os visitantes. Com o resultado, o Borussia desperdiça a chance de chegar ao G4. + Confira a tabela do Campeonato AlemãoDORTMUND MARTELACom apenas quatro minutos do primeiro tempo, o lateral Can experimentou um chute forte de fora da área e acertou o travessão do goleiro Muller. Melhor no jogo, o Borussia manteve a pressão. Em cruzamento para a pequena área aos 12 minutos, Haland alcançou a bola e escorou, mas o goleiro do Freiburg estava esperto e fez a defesa em cima da linha. DOMÍNIO EM NÚMEROSO Dortmund terminou o primeiro tempo com 61% de posse de bola, seis finalizações, sendo três na direção do gol. O Freiburg teve apenas uma boa chance no chute de fora da área do coreano Jeong. A bola quicou no chão, e o goleiro Hitz deu rebote, mas a zaga fez o corte.FREIBURG COMEÇA AVASSALADORCom apenas seis minutos de jogo, o time casa conseguiu dois gols. Grifo chegou pela esquerda, encarou a marcação e tocou para Joeng bater forte sem chances para o goleiro Hitz. Dois minutos depois, o Freiburg aproveitou a falha de Hitz. Schmid chegou pela direita e surpreendeu o goleiro Hitz ao finalizar e não tentar o cruzamento. O arqueiro não reagiu a tempo e foi mal na bola, que bateu na trave, voltou no goleiro e morreu nas redes do Dortmund.DORTMUND REAGE​Os visitantes conseguiram diminuir o placar em falha do time do Freiburg no meio campo. Após roubada de bola e puxada de contra-ataque do Borussia, Haland deu bom passe para Moukoko, dentro da área, balançar as redes. O Dortmund ainda tentou no fim, mas não conseguiu reverter a derrota.FIM DO TABUComo resultado, o time da casa acabou com um jejum que durou mais de uma década. Esta foi a primeira vitória do Freibug sobre o Borussida Dortmund desde o dia 8 de maio de 2010.DEMAIS RESULTADOS DOS JOGOS DAS 11H DA BUNDESLIGA DESTE SÁBADO
Mainz 1x0 Union BerlinO time da casa conseguiu a vitória com gol de Moussa Niakhaté aos 22 minutos do primeiro tempo.
Bayer Leverkusen 5x2 StuttgartSem sustos, o Leverkusen goleou o Stuttgart. Demirbay (2), Bailey, Wirtz e Demarai Gray fizeram pelo time da casa. Kalajdzic (2) diminuiu para os visitantes.
Augsburg 0x2 Wolfsburg​Com gols de Weghorst e de Baku, o Wolfsburg derrotou o Augbsurg. Baku chegou a balançar as redes aos 11 minutos do segundo tempo, mas o VAR anulou. No entanto, três minutos depois, o jogador conseguiu o gol legal com a assistência de Weghorst.
Schalke 0x3 RB LeipzigMukiele , Sabitzer e Orbán fizeram os gols da vitória do Leipzig sobre o Schalke 04. Com o resultado, o Leipzig segue em segundo na caça ao Bayern de Munique, líder da competição. Enquanto isso, o Schalke 04 segue na lanterna com apenas uma vitória na Bundesliga.

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

