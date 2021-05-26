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Borussia Dortmund abre negociações com o Lyon pela contratação de Bruno Guimarães

Brasileiro é um dos destaques do clube francês, e tem sido convocado regularmente para a Seleção Brasileira Olímpica. Negócio pode ultrapassar os R$ 190 milhões...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 15:37
Crédito: Damien LG / Lyon
Destaque do Lyon, e convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, o meio-campista Bruno Guimarães pode estar de saída do clube francês. De acordo com informações da "TNT Sports", o atleta revelado no Athletico-PR é alvo do Borussia Dortmund, da Alemanha.
+ Veja a tabela final da Ligue 1Segundo o portal, o clube aurinegro abriu negociações com os Gones pelo jogador de 23 anos, que tem o desejo de jogar a próxima Champions League. Com o Lyon fora, o desejo do atleta pode pesar. Ainda sem uma proposta oficial, o negócio pode chegar aos 30 milhões de euros (R$ 194 milhões).
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Contratado pelo Lyon em janeiro de 2020 por cerca de 25 milhões de euros (quase R$ 125 milhões na cotação da época), Bruno Guimarães tem contrato com o Lyon até junho de 2024. Na ocasião, o clube francês foi até a Colômbia para fechar a contratação, visto que o atleta estava com a Seleção Olímpica.
+ Ao LANCE!, Bruno Guimarães diz não ter mágoa do Flamengo e deixa caminho aberto: 'Não fecharia essa porta'

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