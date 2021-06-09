Borja marca contra Argentina e agita torcedores do Palmeiras nas redes sociais

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com boas chances de retornar ao Verdão quando findar seu empréstimo ao Junior Barranquilla, da Colômbia, o centroavante Borja, defendendo a Seleção de seu país, anotou o gol de empate diante da Argentina, de Messi, e agitou os palmeirenses na redes sociais - empolgados com a atuação e alguns tantos desgostosos com a iminente volta do goleador.

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Apesar do gol, celebrado no Twitter pelo perfil oficial do Júnior, atual clube de Borja, o atacante não se mostrou disposto a retornar. Em coletiva de imprensa, ele lembrou da passagem pelo Verdão e comentou sobre o desejo para seu futuro.

- Os momentos que vivi no Brasil quando não estava jogando foram difíceis e eu queria muito jogar aqui - pontuou.