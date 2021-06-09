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futebol

Borja marca contra Argentina e agita torcedores do Palmeiras nas redes sociais

Apesar do gol, após a partida o atacante colombiano não se mostrou disposto a retornar ao Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 07:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com boas chances de retornar ao Verdão quando findar seu empréstimo ao Junior Barranquilla, da Colômbia, o centroavante Borja, defendendo a Seleção de seu país, anotou o gol de empate diante da Argentina, de Messi, e agitou os palmeirenses na redes sociais - empolgados com a atuação e alguns tantos desgostosos com a iminente volta do goleador.
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Apesar do gol, celebrado no Twitter pelo perfil oficial do Júnior, atual clube de Borja, o atacante não se mostrou disposto a retornar. Em coletiva de imprensa, ele lembrou da passagem pelo Verdão e comentou sobre o desejo para seu futuro.
- Os momentos que vivi no Brasil quando não estava jogando foram difíceis e eu queria muito jogar aqui - pontuou.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA situação do colombiano foi sondada por clubes da Turquia e pelo Boca Juniors, da Argentina, mas o Palmeiras não recebeu ofertas oficiais. Miguel Borja chegou ao Palmeiras no início de 2017, um ano após ser o destaque da conquista do Atlético Nacional-COL na Libertadores, na qual o clube, inclusive, eliminou o São Paulo. No entanto, não conseguiu se firmar no Verdão e foi emprestado ao Junior Barranquilla, clube no qual é titular absoluto e artilheiro.

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